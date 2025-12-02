Paranair inauguró la conexión aérea entre Montevideo y Rivera

El Ministerio de Turismo participó este lunes del vuelo inaugural de la nueva ruta aérea que conecta Montevideo con Rivera, operada por la aerolínea Paranair. La conexión directa, que contará con dos frecuencias semanales, busca mejorar la conectividad del norte de Uruguay, potenciar el turismo binacional en la frontera y dinamizar la economía regional.
Los vuelos se realizarán los lunes y miércoles, con salida desde el Aeropuerto de Carrasco a las 19:00 horas y retorno desde el Aeropuerto de Rivera a las 20:45. La duración del trayecto será de 1 hora y 5 minutos, utilizando aeronaves CRJ-200 con capacidad para 50 pasajeros.
Dinamizador de la economía
El ministro de Turismo, Pablo Menoni, destacó la importancia estratégica de esta nueva operativa y el trabajo conjunto que permitió ponerla en marcha. “Esta es una iniciativa que comenzó en la administración anterior y quiero destacar el esfuerzo del sector público y privado por esta apuesta. La ruta no solo acerca Rivera a Montevideo, sino a esos cinco millones de personas del otro lado de la frontera. Es un verdadero dinamizador de la economía local”, afirmó.
Desde la aerolínea operadora, el gerente general de Paranair, Jaime Casola, se mostró satisfecho con la ampliación del servicio en el país. “Hoy estamos celebrando nuestro segundo destino dentro de Uruguay. Muy agradecidos con este país, con el Ministerio de Turismo, con Aeropuertos Uruguay, y con todos los pasajeros que continúan depositando su confianza en nosotros”, señaló.
El CEO de Aeropuertos Uruguay, Diego Arrosa, resaltó el valor del aeropuerto binacional y la coordinación interinstitucional que permitió concretar la conexión. “Estamos en el segundo aeropuerto binacional del mundo e inaugurando esta nueva ruta. El trabajo de casi dos años hoy permite acercar a Montevideo con Rivera”, indicó.
El Aeropuerto Internacional de Rivera fue completamente modernizado y reinaugurado en diciembre de 2023, adaptándose a estándares internacionales de seguridad y calidad de servicio, lo que habilitó la llegada de nuevas operaciones aéreas.
En tanto, el intendente de Rivera, Richard Sander, subrayó el impacto que tendrá el vuelo en el desarrollo regional. “Esto hace que Rivera siga avanzando y transformándose. Estaremos trabajando junto a Artigas y Tacuarembó para que este servicio se mantenga y crezca”, afirmó.
Con esta nueva ruta aérea, Uruguay continúa fortaleciendo su conectividad interna y su apuesta por la integración territorial, promoviendo mayores oportunidades para el turismo y las economías del norte del país.