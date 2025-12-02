Paranair inauguró la conexión aérea entre Montevideo y Rivera

Desde la aerolínea operadora, el gerente general de Paranair, Jaime Casola, se mostró satisfecho con la ampliación del servicio en el país. “Hoy estamos celebrando nuestro segundo destino dentro de Uruguay. Muy agradecidos con este país, con el Ministerio de Turismo, con Aeropuertos Uruguay, y con todos los pasajeros que continúan depositando su confianza en nosotros”, señaló.

El CEO de Aeropuertos Uruguay, Diego Arrosa, resaltó el valor del aeropuerto binacional y la coordinación interinstitucional que permitió concretar la conexión. “Estamos en el segundo aeropuerto binacional del mundo e inaugurando esta nueva ruta. El trabajo de casi dos años hoy permite acercar a Montevideo con Rivera”, indicó.

El Aeropuerto Internacional de Rivera fue completamente modernizado y reinaugurado en diciembre de 2023, adaptándose a estándares internacionales de seguridad y calidad de servicio, lo que habilitó la llegada de nuevas operaciones aéreas.

En tanto, el intendente de Rivera, Richard Sander, subrayó el impacto que tendrá el vuelo en el desarrollo regional. “Esto hace que Rivera siga avanzando y transformándose. Estaremos trabajando junto a Artigas y Tacuarembó para que este servicio se mantenga y crezca”, afirmó.

Con esta nueva ruta aérea, Uruguay continúa fortaleciendo su conectividad interna y su apuesta por la integración territorial, promoviendo mayores oportunidades para el turismo y las economías del norte del país.