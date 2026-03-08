Hacete socio para acceder a este contenido

Sociedad Tacuarembó |

Identidad y tradición

Patria Gaucha vuelve a Tacuarembó: tradición, música y cultura rural en una fiesta que convoca a miles

La 39ª Fiesta de la Patria Gaucha comienza el 7 de marzo en Tacuarembó con miles de visitantes, artistas populares y un espacio dedicado a la educación rural.

Se viene la Fiesta de la Patria Gaucha.

Como cada año, Tacuarembó se prepara para recibir a miles de visitantes con una nueva edición de la Fiesta de la Patria Gaucha, el mayor evento tradicionalista del Uruguay. La 39ª edición del encuentro se desarrollará desde el 7 de marzo y promete combinar tradición, música y cultura criolla en un espectáculo que ya trascendió fronteras y se consolidó como un evento de carácter internacional.

El presidente de la Comisión Organizadora, Hugo Pereda, destacó en rueda de prensa que uno de los rasgos distintivos de la fiesta son las competencias nativistas, donde se premia el trabajo colectivo de las sociedades tradicionalistas.

“No premiamos a un mejor jinete, por ejemplo. Se premia el trabajo en equipo de toda una sociedad nativista y esto, para nosotros, es un orgullo”, explicó Pereda.

Las agrupaciones compiten en diferentes disciplinas que recrean la vida rural y las tradiciones gauchas, entre ellas grupos de danza, contrapunto de payadores, preparación de comidas típicas y la construcción de ranchos y boliches que evocan escenas históricas del campo uruguayo.

La convocatoria de público también refleja la magnitud del evento. Según la organización, en la edición anterior participaron unas 75.000 personas, cifra que se espera igualar o incluso superar en esta oportunidad.

El espectáculo musical será otro de los grandes atractivos. Sobre el escenario actuarán artistas de distintos géneros y gran convocatoria popular, entre ellos Martín Piña, Ke Personajes, Sonido Cristal, Cumbia Club, Matías Valdez, Lucas Sugo, Karina “La Princesita”, Copla Alta y Chacho Ramos.

Entre las principales novedades de esta edición se destaca la creación de un espacio educativo dedicado a la enseñanza rural. La propuesta reunirá a instituciones de todos los niveles educativos del departamento, desde Primaria hasta la Universidad de la República, con el objetivo de difundir la historia y el papel de la educación en el medio rural.

El espacio recreará además la primera misión sociopedagógica del Uruguay, realizada en 1945 en Caraguatá, mediante la reconstrucción de una escuela rancho de época. Con esta iniciativa, la fiesta suma una nueva dimensión cultural y educativa a una celebración que ya es símbolo de la identidad gaucha del país.

