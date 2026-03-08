Patria Gaucha vuelve a Tacuarembó: tradición, música y cultura rural en una fiesta que convoca a miles

Las agrupaciones compiten en diferentes disciplinas que recrean la vida rural y las tradiciones gauchas, entre ellas grupos de danza, contrapunto de payadores, preparación de comidas típicas y la construcción de ranchos y boliches que evocan escenas históricas del campo uruguayo.

La convocatoria de público también refleja la magnitud del evento. Según la organización, en la edición anterior participaron unas 75.000 personas, cifra que se espera igualar o incluso superar en esta oportunidad.

El espectáculo musical será otro de los grandes atractivos. Sobre el escenario actuarán artistas de distintos géneros y gran convocatoria popular, entre ellos Martín Piña, Ke Personajes, Sonido Cristal, Cumbia Club, Matías Valdez, Lucas Sugo, Karina “La Princesita”, Copla Alta y Chacho Ramos.

Entre las principales novedades de esta edición se destaca la creación de un espacio educativo dedicado a la enseñanza rural. La propuesta reunirá a instituciones de todos los niveles educativos del departamento, desde Primaria hasta la Universidad de la República, con el objetivo de difundir la historia y el papel de la educación en el medio rural.

El espacio recreará además la primera misión sociopedagógica del Uruguay, realizada en 1945 en Caraguatá, mediante la reconstrucción de una escuela rancho de época. Con esta iniciativa, la fiesta suma una nueva dimensión cultural y educativa a una celebración que ya es símbolo de la identidad gaucha del país.