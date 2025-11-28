Paysandú: Incautan 300 kg de cocaína que fueron arrojados por una avioneta

En un operativo antidrogas realizado este viernes en Paysandú por la Policía sanducera y la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas (Dgrtid) se incautaron 300 kg de cocaína que se encontraba en una camioneta que circulaba -hacia el sur- en el kilómetro 36 de la ruta 26.
Los investigadores contaban con la información de que la droga había sido arrojada por una avioneta y efectivamente eso sucedió.
Tras el operativo, las autoridades detuvieron a dos personas y confiscaron dos autos junto a la camioneta que transportaba la droga.
La Justicia dispuso varios allanamientos en varias zonas del país con el objetivo de desbaratar la organización vinculada al cargamento.
Otra avioneta que llega a Paysandú
Vale recordar que en julio de este año fue encontrada una avioneta en Gallinal, una zona rural del departamento de Paysandú.
La Fuerza Aérea confirmó que esa aeronave no tenía matrícula identificatoria, ni elementos técnicos que permitan establecer su procedencia o plan de vuelo. En ese caso nunca se encontró el presunto cargamento de droga que transportaba.
Tampoco se profundizó la investigación sobre una avioneta que apareció incinerada cerca e Vergara (Treinta y Tres) en noviembre de 2024.