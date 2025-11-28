Paysandú: Incautan 300 kg de cocaína que fueron arrojados por una avioneta

La Justicia dispuso varios allanamientos en varias zonas del país con el objetivo de desbaratar la organización vinculada al cargamento.

Otra avioneta que llega a Paysandú

Vale recordar que en julio de este año fue encontrada una avioneta en Gallinal, una zona rural del departamento de Paysandú.

Avion-incendiado-en-camino-vecinal-678x381.jpg Avioneta abandonada e incinerada en un camino rural de Paysandú.

La Fuerza Aérea confirmó que esa aeronave no tenía matrícula identificatoria, ni elementos técnicos que permitan establecer su procedencia o plan de vuelo. En ese caso nunca se encontró el presunto cargamento de droga que transportaba.

Tampoco se profundizó la investigación sobre una avioneta que apareció incinerada cerca e Vergara (Treinta y Tres) en noviembre de 2024.