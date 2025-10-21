Hacete socio para acceder a este contenido

Sociedad

Young

Pelota al Medio a la Esperanza, ANEP y Policía Comunitaria iniciaron actividades conjuntas en el interior

Pelota al Medio a la Esperanza, la Policía Comunitaria Orientada a Problemas y la ANEP, iniciaron actividades en el interior del país con una jornada en Young.

Ministro del Interior Carlos Negro estuvo presente en Young.

El programa Pelota al Medio a la Esperanza, en alianza con la Policía Comunitaria Orientada a Problemas (PCOP) y la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), inició sus actividades en el interior del país con una jornada en Young, departamento de Río Negro.

La apertura se realizó en el Liceo 1 de Young y contó con la participaron de la actividad el Ministro del Interior, Dr. Carlos Negro; el Presidente de ANEP, Pablo Caggiani; el Director de Pelota al Medio a la Esperanza, Agustín Iparraguirre; la Directora del Liceo N.º 1 de Young, Prof. Cecilia Suárez; y el Jefe de la Policía Comunitaria Orientada a Problemas (PCOP), Comisario Mayor Franco Zenone, junto a autoridades policiales, educativas y comunitaria.

Negro: “Oportunidades para nuestros jóvenes más vulnerables"

El Ministro del Interior, Dr. Carlos Negro, destacó que el programa cumple 15 años con excelentes resultados, y anunció su expansión a Paysandú, Durazno y otros departamentos. Señaló que más de 4.500 niños, niñas y jóvenes participan en las propuestas deportivas, educativas y culturales que promueven la convivencia y la prevención de la violencia.

Resaltó que “Pelota al Medio es oportunidades para nuestros jóvenes, especialmente los más vulnerables. Al delito no solo se lo reprime, también se lo previene, y este programa es un ejemplo claro de prevención, porque apunta al futuro”.

Por su parte, Iparraguirre, valoró la nueva etapa de expansión: “Pelota al Medio nació para construir convivencia y fortalecer los vínculos comunitarios a través del deporte y la educación. Esta alianza con PCOP nos permite llegar a cada rincón del territorio, apostando al vínculo, la confianza y la oportunidad”.

Deporte y convivencia

Agregó además que “cuando las instituciones se articulan, cuando los jóvenes se sienten parte y cuando el Estado llega con propuestas y no solo con respuestas, se fortalece la convivencia y se construye seguridad desde lo humano”.

Caggiani subrayó la importancia del trabajo conjunto entre educación y seguridad, afirmando que “en la escuela también se aprende a convivir, a resolver conflictos sin violencia y a construir lugares más vivibles”.

Por su parte, el Jefe de la PCOP, Comisario Mayor Franco Zenone, afirmó que “esta alianza representa mucho más que un acuerdo institucional; es una apuesta firme por la convivencia, la inclusión y una forma de hacer seguridad basada en el diálogo y la confianza”.

Añadió que “hoy reafirmamos nuestro compromiso con un país más justo, más seguro y más humano. Sigamos trabajando juntos, porque cuando el Estado se acerca con respeto, cuando el deporte convoca y cuando la comunidad se organiza, la esperanza deja de ser un discurso y se convierte en una realidad compartida”.

En la jornada tuvo la destaca actuación del coro liceal de Young, que interpretó dos canciones y dio un marco de integración y alegría al comienzo del encuentro.

Intervención en el interior en dos modalidades

La intervención en el interior se desarrollará en dos modalidades complementarias:

Modalidad 1: Torneo Interinstitucional “Por la Convivencia y el Juego Limpio”

Busca fortalecer la convivencia y la práctica deportiva entre jóvenes estudiantes. Participarán liceos y UTUs junto a las jefaturas locales de PCOP, con actividades deportivas, clínicas, charlas educativas y encuentros recreativos que promueven respeto, compañerismo y hábitos saludables.

Modalidad 2: Talleres Educativos replicados por equipos de PCOP

Talleres participativos diseñados por Pelota al Medio sobre acoso, bullying, noviazgos sin violencia, consumo problemático, seguridad vial, ciudadanía digital, emociones y redes sociales, entre otros temas.

La jornada finalizó con una paella donde los participantes compartieron una paella elaborada junto a Nilson Viazzo, cerrando la actividad en un ambiente de encuentro, alegría y compromiso colectivo.

