Un hombre de 40 años fue asesinado a tiros en la tarde de este martes en la calle Torricelli esquina Salustio del barrio Las Acacias, tras quedar en medio de una balacera, según la información preliminar de la Policía. Al llegar al lugar, los médicos constataron la muerte del hombre que yacía al costado de una bicicleta.
Quedó en medio de una balacera
Hombre que iba en bicicleta por Las Acacias fue asesinado a tiros
El hombre de 40 años que había ido a visitar a su novia en el barrio Las Acacias murió tras quedar en medio de un tiroteo entre dos bandas criminales.