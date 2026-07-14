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Sociedad Las Acacias | hombre | Asesinado

Quedó en medio de una balacera

Hombre que iba en bicicleta por Las Acacias fue asesinado a tiros

El hombre de 40 años que había ido a visitar a su novia en el barrio Las Acacias murió tras quedar en medio de un tiroteo entre dos bandas criminales.

Investigan homicidio en Las Acacias.

Investigan homicidio en Las Acacias.

 Gastón Britos / FocoUy
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Por Redacción Caras y Caretas

Un hombre de 40 años fue asesinado a tiros en la tarde de este martes en la calle Torricelli esquina Salustio del barrio Las Acacias, tras quedar en medio de una balacera, según la información preliminar de la Policía. Al llegar al lugar, los médicos constataron la muerte del hombre que yacía al costado de una bicicleta.

Según la información primaria brindada por testigos del crimen, la víctima que había ido a visitar a su novia y osó interceder pero quedó en la línea de fuego de dos bandas de delincuentes que intercambiaban disparos.

A pesar de la intensa balacera, en la escena del crimen no se encontraron casquillos de balas consignó Subrayado.

Tiroteos en Las Acacias - Marconi

Los tiroteos en esa zona de Montevideo se intensificaron en las últimos días. De hecho, un día antes, hubo un ataque a balazos entre Timbúes y Luis Galvani y se registró otra balacera en el barrio Las Acacias donde se encontraron 50 casquillos de bala. Además, tras un intenso tiroteo ocurrido días atrás entre Marconi, una bala impactó en el interior de un liceo de la zona.

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