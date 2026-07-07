Un hombre asesinado y otro muy grave tras ataque a tiros en una plaza

Un hombre fue asesinado y otro permanece internado en grave estado de salud luego de sufrir un ataque a tiros sobre la sobre las 00:40 madrugada en la plaza Cuauhtemoc, ubicada entre las calles Besnes e Irigoyen y Carlos Pacheco del barrio Colón.
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Cuando la Policía llegó al lugar, uno de los hombres (de 31 años de edad y sin antecedentes penales) ya estaba sin vida, con un disparo de arma de fuego en el pecho, cerca de la axila, señala la información primaria consignada por Subrayado.
Segunda hombre atacado está grave
El otro individuo, que aún no fue identificado, recibió un balazo en el tórax con entrada y salida y otro en el brazo izquierdo. Primero fue trasladado al Hospital Saint Bois y más tarde fue derivado al Hospital de Clínicas.
El Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos de la Policía avanza en la investigación para determinar las circunstancias y hallar a los responsables.
En ese contexto, relevaron cámaras en el lugar y la Fiscalía dispuso que Policía Científica periciara la escena, pero no fueron hallados casquillos de bala como es habitual en estos casos.