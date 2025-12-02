Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Sociedad Policía | Plácido Ellauri | homicidio

Rápidos y furiosos

Persecución entre Cerrito y Plácido Ellauri: tiroteo con la Policía, toma de rehenes y delincuente herido

La Policía se enfrentó a tiros con dos delincuentes buscados por un homicidio ocurrido la semana pasada en Manga. Uno de ellos recibió un balazo en el pecho.

Moto en la que iban los delincuentes que se tirotearon con la Policía.

Moto en la que iban los delincuentes que se tirotearon con la Policía.

 María Eugenia Scognamiglio
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción Caras y Caretas

El Departamento de Homicidios de la Policía fue al Cerrito de la Victoria para llevar a cabo un allanamiento en una casa en busca de los presuntos autores del homicidio de un hombre de 41 años el pasado 25 de noviembre, en Azarola Gil y Capitán Lacosta (Manga), cuando circulaba en su auto y desde una moto le dispararon.

Persecución terminó con un tiroteo en Plácido Ellauri

Al ver a la Policía, los dos sospechosos fugaron en una moto y se inició una persecución hasta llegar a Camino Teniente Rinaldi y Servidumbre de Paso, en Plácido Ellauri, donde se enfrentaron a tiros con los policías de la Brigada de Automotores.

El delincuente de 19 años fue baleado en el pecho y luego trasladado al hospital Pasteur. En tanto, el de 17 años intentó esconderse en una casa donde estaban una mujer y un niño; al que tomó de rehén.

Minutos después, la Policía pudo detener al adolescente infractor y las víctimas resultaron ilesas, al igual que todos los policías actuantes.

En la escena del tiroteo, la Policía Científica incautó casquillos, hizo pericias sobre la moto, y se aguarda por las del arma de fuego incautada, que fue usada por uno de los jóvenes criminales.

Según los investigadores de la Policía citados por Subrayado, los detenidos son los autores del homicidio ocurrido en Manga la semana pasada y quedaron a disposición de la Justicia.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar