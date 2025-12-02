El Departamento de Homicidios de la Policía fue al Cerrito de la Victoria para llevar a cabo un allanamiento en una casa en busca de los presuntos autores del homicidio de un hombre de 41 años el pasado 25 de noviembre, en Azarola Gil y Capitán Lacosta (Manga), cuando circulaba en su auto y desde una moto le dispararon.
Rápidos y furiosos
Persecución entre Cerrito y Plácido Ellauri: tiroteo con la Policía, toma de rehenes y delincuente herido
La Policía se enfrentó a tiros con dos delincuentes buscados por un homicidio ocurrido la semana pasada en Manga. Uno de ellos recibió un balazo en el pecho.