Persecución entre Cerrito y Plácido Ellauri: tiroteo con la Policía, toma de rehenes y delincuente herido

El Departamento de Homicidios de la Policía fue al Cerrito de la Victoria para llevar a cabo un allanamiento en una casa en busca de los presuntos autores del homicidio de un hombre de 41 años el pasado 25 de noviembre, en Azarola Gil y Capitán Lacosta (Manga), cuando circulaba en su auto y desde una moto le dispararon.