PIAs reclama declarar emergencia nacional por infancia y adolescencia.

También advirtieron sobre la violencia institucional y judicial que sufren niños, niñas y adolescentes, así como la insuficiencia de recursos humanos capacitados para atender las múltiples formas de violencia.

Otras demandas

Además de reclamar la emergencia nacional, la misiva contiene otras demandas, entre ellas la integración de recursos específicos al presupuesto nacional, la reglamentación inmediata de la Ley GAPIA N° 20.376, la instalación del Gabinete de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia, la prevención de la violencia vicaria y de género, el fortalecimiento del SIPIAV, y la implementación efectiva de la educación sexual integral con formación profesional y presupuesto asignado.

La Plataforma concluye que cada niño, niña y adolescente “tiene derecho a crecer protegido y en condiciones dignas”, y subraya que la situación constituye “una urgencia impostergable que compromete a todo el Estado y a toda la sociedad”.