Peirano realizará una sola variante para enfrentar a Boston River

Nacional trabaja en la Ciudad Deportiva de Los Céspedes preparando el partido del sábado frente a Boston River. Pablo Peirano tendría todo prepararon y sin casi ninguna variante para enfrentar al Sastre.
La única variante es la vuelta del colombiano Julián Millan por Paolo Calione. Las dudas aunque parezca mentira es quienes estarán en la convocatoria. Si vuelve Mauricio Pereyra, si vuelve Yonatan Rodríguez, Gonzalo Carneiro. Pereyrapelea por volver a integrar la convocatoria, aunque por estas horas su apresencia en la lista definitiva parece poco probable.
Por su parte Gonzalo Carneiro, continúa trabajando con normalidad y ya estaba a disposición desde la semana pasada.
Yonatan Rodríguez le dijo que no a River Plate
Yonatan Rodríguez fue llamado por un equipo del medio local para ver su situación contractual. Rodriguez tiene contrato hasta diciembre de este año. El jugador que en este momento no esta siendo utilizado por el cuerpo técnico encabezado por Pablo Peirano y el futbolista deicidó no salir de Nacional en este momento. Además el entrenador lo tiene considerado en el plantel y se quedará a pelear su lugar.
Rodríguez llegó a Nacional en el 2022 desde Sportivo Cerrito, lleva disputados 89 partidos convirtiendo 8 goles.
Ya están designados los jueces para el partido a disputarse entre Nacional y Boston River en el Gran Parque Central el próximo sábado a la hora 18. Hernan Heras será el árbitro principal y estará acompañado por Matías Muniz y Matías Rodríguez. En el VAR estará Antonio García.
El choque ante Boston River será, además, el segundo de los cuatro partidos sin público que Nacional debe disputar como local, tras la sanción recibida por los incidentes en la final clásica del Torneo Intermedio. Los tricolores aprovecharon el traspié de Peñarol en la fecha pasada y volveron a sacarle 6 puntos en la Tabla Anual y se pudieron a 3 en el Torneo Clausura.