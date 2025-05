Picadas: formalizaron con prisión preventiva el hombre que causó dos muertes en Buceo

El conductor del auto responsable sufrió lesiones leves y fue dado de alta en el sitio. Tiene antecedentes penales.

La Fiscalía continuará la investigación y se prevé una nueva instancia judicial en 60 días.

Para el abogado "tomó una mala decisión"

Tras la instancia judicial de este martes, el abogado del joven, Marcos Prieto, aseguró que su cliente no estaba disputando una carrera al momento de lo sucedido: “Se habló arduamente de que él estaba haciendo justa deportiva o corriendo picadas y eso no es así. Mi cliente no estaba corriendo ninguna picada. Él iba solo, iba con conocidos conduciendo, con alguno creo que iban a un lugar común e iban a otro lugar común, pero no estaba jugando ninguna picada ni ninguna carrera”.

“Cometió la muy mala decisión de ir excedido del límite de velocidad y también tomó la mala decisión para el caso y lamentablemente para las víctimas de salirse de su carril. Si él se hubiera mantenido en su carril, nada de esto hubiera pasado. Es un conductor que, ante el cruce de otros ciudadanos, optó por zafarse hacia la derecha, con lo que lo termina impactando. Fueron dos malas decisiones que terminan con ese desenlace. Es un conductor que tomó una mala decisión, ante el inminente cruce de un vehículo capaz que optó por no frenar y por acelerar, eso se verá o no”, agregó Prieto.

Con esto, el abogado afirmó que su cliente es “una persona de trabajo”: “Me han consultado hasta si el joven está vinculado al narcotráfico. Es una persona de trabajo, la familia está vinculada al sector de la limpieza, son gente de mucho trabajo y humilde. Él lo único que tenía material era ese auto, es una persona fierrera que le gustan los vehículos, y tomó una mala decisión en el tránsito”.

“Es una persona de bien, una persona joven, un trabajador, que termina por una mala decisión con este trágico desenlace. Obviamente que está arrepentido”, concluyó.