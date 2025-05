"Solo 3 de 26 cárceles tienen habilitación contra incendios", alertó sindicato penitenciario

Otras urgencias: protocolo para embarazadas y salas de lactancia

Además del tema de las habilitaciones, Gutiérrez se refirió a otras condiciones laborales que afectan a los trabajadores penitenciarios, en especial a las mujeres, como la carencia de salas de lactancia. “Solamente cuatro cárceles cuentan con salas de lactancia a nivel nacional”, señaló, y añadió que esa situación vulnera derechos laborales básicos.

El presidente del sindicato también denunció que actualmente no existe un protocolo que impida que mujeres embarazadas realicen tareas penitenciarias. “Se trata de mujeres que son obligadas a trabajar hasta la última semana del embarazo en medio de los celdarios, y ya hemos tenido compañeras que incluso han sufrido abortos por eso”, aseguró.

Y añadió: "No entiendo cómo hasta la fecha el Ministerio de Trabajo o el Ministerio del Interior no han labrado un decreto diciendo que el trabajo penitenciario no es acorde a mujeres embarazadas".

Por otro lado, subrayó la necesidad de atender de forma urgente las condiciones de trabajo del personal penitenciario, señalando que se desempeñan en entornos de extrema exposición. “Estamos hablando de un medio de trabajo tan insalubre, tan violento como son las cárceles, donde hay una tasa de contagio de tuberculosis 25 veces mayor que en el resto de la sociedad”.

Gutierrez cuestionó que "el derecho laboral no entra en las cárceles" y lo comparó con las instituciones o empresas privadas que frente a una violación de la normativa se ven obligadores a cerrar el local: "Sin embargo, las cárceles siguen funcionando".

A raíz de la situación que reveló el pedido de información pública, el sindicato demandó al Ministerio del Interior para que cumpla la normativa laboral, según informó el dirigente sindical. Contó también que el 25 de junio tendrán una audiencia de conciliacion en la que buscarán que las nuevas autoridades se comprometan a resolver estás problemáticas.