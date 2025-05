Fratti cuestionó a la oposición por votar al grito y dijo que "hay que hacerse cargo"

"Hay que hacerce cargo"

"Viera fue votado por unanimidad por los senadores, si había algún problema había que haberlo dicho ahí y no después de consumados los hechos”, apuntó el ministro de Ganadería Alfredo Fratti sobre el procedimiento que abrió la puerta al debate sobre el artículo 200 de la Constitución. “Hay que hacerse cargo y no echar la culpa a otro”, comentó en referencia a los senadores de la oposición. Consultado sobre si se brindó la información de que Viera era colono, el ministro puntualizó que quien “tiene que buscar la información es el legislador”. “Usted no puede votar al grito, ni por el currículum, cada uno tiene que hacerse responsable, por lo tanto, no hay ningún misterio”, concluyó.

Otro que salió a defender a Viera fue el secretario de la presidencia Alejandro Sánchez. A través de su cuenta de X expresó que el directorio del INC “tuvo colonos integrantes de todos los partidos”, aunque enfatizó que “lo que genera discusión hoy es que un pequeño tambero, colono y del interior haga esta compra, que va a garantizar tierras y trabajo para quienes tienen menos oportunidades”.

Valorando a Viera como “una persona capaz y comprometida”, Sánchez remarcó que desde el Ejecutivo no se va a “dejar que la política se transforme en enchastre y en ensuciar gente simplemente por oponerse”. A través de un comunicado dirigido en la misma línea, el Movimiento de Participación Popular (MPP) subrayó que la renuncia de Viera reafirma el “compromiso con colonización y con la construcción de un Uruguay productivo, justo y solidario”.