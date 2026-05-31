Raheem Sterling, futbolista del Feyenoord y tres veces mundialista con Inglaterra, fue arrestado tras chocar su Lamborghini contra unas vallas en una carretera de Hampshire, al sur de Inglaterra. El incidente ocurrió el jueves, una vez finalizada la temporada en Países Bajos.
se investiga
Futbolista detenido por conducir bajo efectos de drogas y negarse al control
Raheem Sterling, futbolista de Inglaterra fue detenido tras estrellar su vehículo contra vallas presumublemente bajo efecto de sustancias.