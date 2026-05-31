Sociedad futbolista | hecho |

se investiga

Futbolista detenido por conducir bajo efectos de drogas y negarse al control

Raheem Sterling, futbolista de Inglaterra fue detenido tras estrellar su vehículo contra vallas presumublemente bajo efecto de sustancias.

 @chelsreport_
Raheem Sterling, futbolista del Feyenoord y tres veces mundialista con Inglaterra, fue arrestado tras chocar su Lamborghini contra unas vallas en una carretera de Hampshire, al sur de Inglaterra. El incidente ocurrió el jueves, una vez finalizada la temporada en Países Bajos.

El hecho

La policía local informó que el jugador de 31 años es sospechoso de conducir bajo influencia de drogas, posesión de sustancias de clase C y negarse a realizar la prueba de detección. No hubo heridos ni otros vehículos implicados.

Sterling quedó en libertad bajo fianza mientras continúa la investigación. El atacante, que fue compañero de Luis Suárez en el Liverpool, rescindió su contrato con el Chelsea a principios de año y fichó por el Feyenoord en febrero, disputando ocho partidos con el club neerlandés.

