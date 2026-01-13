INAU inició investigación por el caso del niño de 10 años que falleció bajo su tutela

Las cámaras de seguridad de la clínica no visualizaron eventos anómalos en la habitación.

Personal de Coordinación de Intervenciones Especializadas del INAU se hizo presente en el lugar y de inmediato se contactó a la familia del niño para informarle lo ocurrido, poniendo a disposición los medios para que puedan viajar de Paysandú a Montevideo.

La investigación del INAU procura recabar toda la información sobre el caso, en lo referente a las acciones llevadas a cabo por la clínica durante la permanencia del niño en el centro especializados.

En cuanto a la órbita de la Fiscalía, se aguarda por los resultados de la autopsia correspondiente.

Pedido de informes

El diputado del Partido Nacional, Pedro Jisdonian, presentó un pedido de informes al Ministerio de Desarrollo Social (Mides) para que el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) de detalles sobre el fallecimiento del niño que estaba internado en el Centro Bulevar de salud mental, bajo el amparo del instituto.

El legislador pretende saber desde cuándo el niño estaba internado en esa institución, cuál era el diagnóstico médico y/o psiquiátrico, y qué seguimiento, tratamientos y cuidados recibía. Así, como las explicaciones de las circunstancias en las que ocurrió su muerte mientras dormía, cuándo fue advertido el hecho y las acciones tomadas por el personal a cargo.

Jisdonian se pregunta también sobre las condiciones de alojamiento, cuidado y supervisión del niño al momento del fallecimiento, en relación al dispositivo en el que se encontraba, el régimen de atención y la cantidad y el rol de los funcionarios responsables en el turno.

También, el nacionalista consulta a las autoridades con respecto a los procedimientos, protocolos o lineamientos de salud para niños, niñas y adolescentes internados en clínicas o instituciones médicas bajo la tutela del INAU, sobre controles médicos periódicos, evaluaciones del estado general de salud y procedimientos establecidos ante emergencias sanitarias. Además, el mecanismo de vigilancia, control y monitoreo aplicado durante los períodos de descanso o sueño de los niños.