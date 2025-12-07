Policía de Canelones incautó más de 15 kilos de cocaína en El Pinar

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Minterioruy/status/1997741979514589361&partner=&hide_thread=false La Brigada Departamental Antidrogas de Canelones incautó más de 15 kilos de cocaína en El Pinar y detuvo a una persona que resultó condenada.



El operativo fue resultado de tareas de inteligencia y permitió interceptar un vehículo en la Ruta Interbalnearia, donde se encontraron… pic.twitter.com/J0leiggCAU — Ministerio del Interior (@Minterioruy) December 7, 2025

Cocaína comprobada

Policía Científica trabajó en el lugar y confirmó que la sustancia incautada totalizaba 15 kilos con 389 gramos de cocaína. De acuerdo a estimaciones del mercado ilegal, el valor de la droga puede alcanzar unos U$S 150.000 a nivel mayorista y hasta medio millón de dólares si es fraccionada para la venta.

Tras ser puesto a disposición de la Justicia, el hombre fue condenado a cuatro años de penitenciaría por un delito de tráfico de sustancias estupefacientes en la modalidad de transporte, en régimen de reiteración real con un delito de asistencia al narcotráfico.