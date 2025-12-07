A consecuencia de un operativo realizado en la zona de El Pinar, la Policía de Canelones incautó más de 15 kilos de cocaína y detuvo a un hombre de 50 años. Policía Científica trabajó en el lugar y confirmó que la sustancia incautada totalizaba 15 kilos con 389 gramos de cocaína.
Policía de Canelones incautó más de 15 kilos de cocaína en El Pinar
La cocaína estaba acondicionada en 50 paquetes que eran transportados en un automóvil que se desplazaba por la Interbalnearia y fue detenido en El Pinar.