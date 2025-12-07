Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Sociedad

operativos

Policía de Canelones incautó más de 15 kilos de cocaína en El Pinar

La cocaína estaba acondicionada en 50 paquetes que eran transportados en un automóvil que se desplazaba por la Interbalnearia y fue detenido en El Pinar.

La droga incautada.

La droga incautada.

 Ministerio del Interior
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción de Caras y Caretas

A consecuencia de un operativo realizado en la zona de El Pinar, la Policía de Canelones incautó más de 15 kilos de cocaína y detuvo a un hombre de 50 años. Policía Científica trabajó en el lugar y confirmó que la sustancia incautada totalizaba 15 kilos con 389 gramos de cocaína.

La Jefatura de Policía de Canelones informó que el procedimiento comenzó el pasado viernes mientras funcionarios realizaban tareas de vigilancia en la Ruta Interbalnearia. En ese marco, los efectivos observaron un automóvil de color negro que les llamó la atención pero al intentar detenerlo el conductor se dio a la fuga.

Minustos despúés, el vehículo fue bloqueado en la intersección de Ruta Interbalnearia y calle Everest, en la zona de El Pinar. En el auto viajaba un hombre de 50 años, y en los asientos traseros transportaba un bolso negro con 18 paquetes que contenían cocaína. Además, se incautó otro bolso con dinero en efectivo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Minterioruy/status/1997741979514589361&partner=&hide_thread=false

Cocaína comprobada

Policía Científica trabajó en el lugar y confirmó que la sustancia incautada totalizaba 15 kilos con 389 gramos de cocaína. De acuerdo a estimaciones del mercado ilegal, el valor de la droga puede alcanzar unos U$S 150.000 a nivel mayorista y hasta medio millón de dólares si es fraccionada para la venta.

Tras ser puesto a disposición de la Justicia, el hombre fue condenado a cuatro años de penitenciaría por un delito de tráfico de sustancias estupefacientes en la modalidad de transporte, en régimen de reiteración real con un delito de asistencia al narcotráfico.

Dejá tu comentario

Te puede interesar