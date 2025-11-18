Hacete socio para acceder a este contenido

Sociedad Colonia | narcotráfico | Policía

Operación Delta

Policía desbarató una organización de narcotráfico de Colonia liderada por dos reclusos

La Policía de Colonia y la Brigada Antidrogas detuvieron a 30 miembros de una organización de narcotráfico liderada por dos presos de Punta Rieles y Canelones.

Ministro del Interior, Carlos Negro, en operativo antidrogas en Colonia.

Por Redacción Caras y Caretas

El Ministro del Interior, Carlos Negro, estuvo presente en Colonia para interiorizarse del desarrollo de la Operación Delta, llevado a cabo por la Jefatura de Policía y la Brigada Antidrogas del departamento, bajo la dirección de la Fiscalía Letrada de 2° Turno.

El despliegue policial contó con la participación de 86 efectivos policiales y el apoyo de varias unidades especializadas: Dirección Nacional Guardia Republicana, Unidad de Apoyo Táctico Especial de Montevideo (UNATEM), la Dirección de Aviación de la Policía Nacional, así como de la Brigada Antidrogas y del Grupo de Reserva Táctica (GRT) de Soriano.

El operativo incluyó 24 allanamientos simultáneos en Colonia y Montevideo y tuvo como resultado 30 personas detenidas y se identificaron a los dos cabecillas de la organización criminal dedicada al narcotráfico, quienes ya están privados de libertad. Uno en la Unidad Penitenciaria nº 6 (Punta Rieles) y el otro en la nº 7 (Canelones).

Conferencia

Negro: “Estamos yendo tras las organizaciones criminales más importantes del país"

En conferencia de prensa, Negro destacó la magnitud del despliegue y la eficacia del procedimiento: “El saldo es altamente positivo, se registraron detenciones, incautaciones de drogas, dinero y otros bienes, y lo fundamental dimos un golpe a una organización que abastecía de drogas a todo el departamento", expresó.

Además, la Policía actuó con profesionalismo, sin registrar heridos ni denuncias por daños, destacó el ministro del Interior.

El jerarca detalló que estos operativos demuestran un cambio estratégico. “Estamos yendo tras las organizaciones criminales. Estamos golpeando a los grupos más importantes que operan en el país. La inteligencia desarrollada desde los establecimientos carcelarios también permite llegar a estos resultados”, sostuvo.

Armas

Por su parte, el director de la Policía Nacional, José Manuel Azambuya, subrayó la relevancia táctica y estratégica del despliegue simultáneo en distintos puntos del país: “Esto implica información, inteligencia, planificación, ejecución y neutralización de amenazas. La Policía Nacional no reserva ninguna unidad cuando se trata de combatir al crimen organizado”, afirmó.

Finalmente, el Jefe de Policía de Colonia, Paulo Costa, resaltó que la Operación Delta se planificó durante tres meses y permitió incautar drogas, armas, municiones, vehículos, electrodomésticos y celulares, destacando el trabajo en equipo y el compromiso de la Policía Nacional.

Temas

