Policía desbarató una organización de narcotráfico de Colonia liderada por dos reclusos

Conferencia

Negro: “Estamos yendo tras las organizaciones criminales más importantes del país"

En conferencia de prensa, Negro destacó la magnitud del despliegue y la eficacia del procedimiento: “El saldo es altamente positivo, se registraron detenciones, incautaciones de drogas, dinero y otros bienes, y lo fundamental dimos un golpe a una organización que abastecía de drogas a todo el departamento", expresó.

Además, la Policía actuó con profesionalismo, sin registrar heridos ni denuncias por daños, destacó el ministro del Interior.

El jerarca detalló que estos operativos demuestran un cambio estratégico. “Estamos yendo tras las organizaciones criminales. Estamos golpeando a los grupos más importantes que operan en el país. La inteligencia desarrollada desde los establecimientos carcelarios también permite llegar a estos resultados”, sostuvo.

Armas

Por su parte, el director de la Policía Nacional, José Manuel Azambuya, subrayó la relevancia táctica y estratégica del despliegue simultáneo en distintos puntos del país: “Esto implica información, inteligencia, planificación, ejecución y neutralización de amenazas. La Policía Nacional no reserva ninguna unidad cuando se trata de combatir al crimen organizado”, afirmó.

Finalmente, el Jefe de Policía de Colonia, Paulo Costa, resaltó que la Operación Delta se planificó durante tres meses y permitió incautar drogas, armas, municiones, vehículos, electrodomésticos y celulares, destacando el trabajo en equipo y el compromiso de la Policía Nacional.