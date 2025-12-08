El vocero de Fiscalía, Javier Benech, informó a través de un comunicado que la fiscal de 2º Turno, Ana Segovia, confirmó que “efectivamente falleció el autor del femicidio en Treinta y Tres, quien permanecía internado luego de un intento de autoeliminación”. Benech añadió que, “desde el punto de vista penal esto extingue la acción”, aunque aclaró que la Unidad de Víctimas “continúa trabajando brindando apoyo y contención a las víctimas y testigos de este caso”.