El hombre que asesinó a la maestra Natalia Barbat en Treinta y Tres y luego se disparó falleció en las últimas horas, según confirmó la Fiscalía. El agresor, de 53 años, permanecía internado en estado crítico desde el domingo, cuando se disparó en la cabeza tras cometer el femicidio contra su expareja en una estación de servicio de la Ruta 8.
El vocero de Fiscalía, Javier Benech, informó a través de un comunicado que la fiscal de 2º Turno, Ana Segovia, confirmó que “efectivamente falleció el autor del femicidio en Treinta y Tres, quien permanecía internado luego de un intento de autoeliminación”. Benech añadió que, “desde el punto de vista penal esto extingue la acción”, aunque aclaró que la Unidad de Víctimas “continúa trabajando brindando apoyo y contención a las víctimas y testigos de este caso”.
Femicidio en Treinta y Tres
El caso conmocionó al departamento y al sistema educativo. El domingo, la mujer de 45 años llegó a la estación de servicio pidiendo ayuda mientras era perseguida por su expareja. Según el reporte policial, el hombre ingresó detrás de ella, la encerró en una pieza, y, pocos minutos después, cuando lya se había dado aviso a la Policía, se escucharon dos detonaciones: primero le disparó a la víctima y luego se autolesionó.
La docente falleció en el acto y el agresor fue trasladado de emergencia al Sanatorio IAC, donde permaneció internado hasta su muerte. La pareja estaba separada desde hacía tiempo y, hasta comienzos de octubre, contaba con medidas cautelares vigentes, incluido un dispositivo electrónico de control de distancias.