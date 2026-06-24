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Sociedad pólvora | narcotráfico | San Carlos

Maldonado

Pólvora robada en cantera de San Carlos es investigada en causa de narcotráfico

El caso de la pólvora negra robada forma parte de la causa que investiga a “El Kane”, señalado como líder de una red de narcotráfico que operaba en San Carlos.

El Kane, peligroso narcotraficante de San Carlos.

"El Kane", peligroso narcotraficante de San Carlos.
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Por Redacción Caras y Caretas

La Fiscalía y la Policía fernandina continúan investigando el hallazgo de un lote de pólvora negra robado de una cantera de explotación de piedra en la zona de San Carlos, en un caso que se desprende de una investigación vinculada a una organización dedicada al narcotráfico en el departamento de Maldonado.

En particular, las referidas actuaciones judiciales se enmarcan en la Operación Despertar, causa que tiene como principal investigado a Ricardo Daniel Pérez Rodríguez conocido como “El Kane”, quien es señalado como líder de una red criminal que operaba en San Carlos.

A fines de mayo, una serie de allanamientos permitió su detención en una especie de búnker, donde se incautaron armas de fuego, drogas, dinero en efectivo y diversos equipos tecnológicos utilizados para comunicación y videovigilancia.

El hallazgo de pólvora negra

A partir de esos allanamientos, los investigadores desarrollaron una nueva línea de trabajo que llevó al descubrimiento de un depósito donde se encontraba almacenada pólvora negra. Según información policial, dicho material había sido sustraído previamente de una cantera dedicada a la extracción de piedra en la zona de San Carlos.

Uno de los aspectos que más preocupa a los investigadores es la posible vinculación entre el robo de la pólvora negra y actividades relacionadas con el narcotráfico.

La principal hipótesis apunta a que quienes participaron en la sustracción integrarían una organización criminal asociada a este tipo de delitos.

Conocido el origen del material explosivo, todavía no se ha logrado determinar cuál era el destino final del material explosivo ni el propósito para el que sería utilizado.

Al momento no hay personas detenidas específicamente por el robo del material explosivo, mientras la Fiscalía mantiene abiertas varias líneas de investigación para esclarecer las circunstancias en que ocurrió el hurto y establecer el uso que se pretendía dar a la pólvora negra.

FUENTE: Portada

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