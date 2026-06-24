Pólvora robada en cantera de San Carlos es investigada en causa de narcotráfico

El hallazgo de pólvora negra

A partir de esos allanamientos, los investigadores desarrollaron una nueva línea de trabajo que llevó al descubrimiento de un depósito donde se encontraba almacenada pólvora negra. Según información policial, dicho material había sido sustraído previamente de una cantera dedicada a la extracción de piedra en la zona de San Carlos.

Uno de los aspectos que más preocupa a los investigadores es la posible vinculación entre el robo de la pólvora negra y actividades relacionadas con el narcotráfico.

La principal hipótesis apunta a que quienes participaron en la sustracción integrarían una organización criminal asociada a este tipo de delitos.

Conocido el origen del material explosivo, todavía no se ha logrado determinar cuál era el destino final del material explosivo ni el propósito para el que sería utilizado.

Al momento no hay personas detenidas específicamente por el robo del material explosivo, mientras la Fiscalía mantiene abiertas varias líneas de investigación para esclarecer las circunstancias en que ocurrió el hurto y establecer el uso que se pretendía dar a la pólvora negra.