¿Por dónde va la instalación de las papeleras en Montevideo?

La Intendencia de Montevideo (IM) avanza en el proceso de reinstalación de papeleras en distintos puntos de la ciudad, una medida que el director de Desarrollo Ambiental, Leonardo Herou, calificó como “muy buena” por los resultados obtenidos hasta el momento.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
Actualmente, los trabajos se concentran en la avenida 8 de Octubre, en coordinación con los municipios y el Centro Comercial de la Unión. Según explicó Herou, la colocación de papeleras no es una acción aislada, sino que debe estar acompañada por comunicación, información, fiscalización y una gestión constante que asegure su correcto uso y vaciado.
Instalación
“Estamos colocando en estas horas en 8 de Octubre. Y en acuerdo con los municipios y con el Centro Comercial de la Unión. Porque entendemos que la papelera tiene que estar rodeada de otra serie de cosas”, señaló. En ese sentido, destacó el buen estado de las papeleras instaladas en 18 de Julio y en Ciudad Vieja, lo que atribuyó a un seguimiento permanente por parte de la comuna.
El jerarca remarcó además la necesidad de generar un cambio cultural en la ciudadanía. “No va la bolsita de residuo cuando bajo de mi apartamento, ni la caja semiachatada de un comercio. Van solamente los residuos que tengo que desprenderme en la vía pública”, afirmó.
El objetivo de la IMM es extender la instalación de papeleras a los principales espacios públicos y avenidas de Montevideo. Entre los puntos previstos se encuentra Paso Molino, una zona de alta circulación peatonal y comercial.
Políticas de controles
Consultado sobre el retiro de papeleras durante la administración anterior, Herou señaló que esa decisión permitió aprender sobre la importancia de acompañar estas políticas con controles efectivos. “No discrepo con el objetivo que se planteaba, que es hacernos cargo de los residuos que generamos. Pero sin fiscalización, información y gestión, no funciona”, sostuvo.
Finalmente, el director de Desarrollo Ambiental consideró necesario “ser un poquito más duros” con las multas. “Sabemos que si no sancionamos falta una pata muy importante y en eso vamos a trabajar con más fuerza”, concluyó.