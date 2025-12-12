Por qué los narcotraficantes adoran a Elon Musk

* Control remoto global: permite manejar el narcosubmarino desde otro país y recibir vídeo en tiempo real. Solo necesitan: un receptor Starlink en el submarino; una interfaz de control en tierra, que puede estar ubicada en cualquier lugar, y un conjunto de cámaras, sensores y GPS, que ofrecen autonomía de navegación.

¿Por qué es difícil detectarlos?

* Cifrado avanzado: Starlink utiliza protocolos de cifrado moderno —similares a los bancarios—, lo que hace muy complicado interceptar o entender las transmisiones.

* Frecuencias difíciles de rastrear: opera en bandas Ku y Ka, diferentes a las usadas por móviles o radios convencionales, dificultando su rastreo por equipos de intercepción estándar.

* Transmisiones breves y dirigidas: los dispositivos pueden configurarse para emitir únicamente en intervalos cortos, reduciendo la posibilidad de captar la señal.

* Red privada sin dependencias locales: al utilizar Starlink, no necesitan conectarse a torres celulares ni a redes Wi-Fi costeras, eliminando los puntos habituales de intervención por parte de las fuerzas de seguridad.

Varios episodios reportados y documentados durante el último año dejaron en evidencia que el innovador sistema de conexión a internet proporcionado por Starlink fue utilizado por organizaciones de narcotráfico para operaciones ilícitas, principalmente en comunicaciones en áreas remotas y navegación sin tripulación.

El primero de los casos responde a una demanda insatisfecha de las organizaciones criminales que tiene centros de operaciones en zonas aisladas sin internet y el segundo demuestra cómo el narcotráfico moderniza sus métodos de envío de grandes cargamentos de droga, en el ámbito marítimo, con la tecnología satelital.

El primer caso en la India

Es menester comenzar por este último tipo de aplicación de la tecnología de Wi-Fi de Starlink, que fue detectada por primera vez en la India, cuando hallaron 6.000 kg de metanfetaminas (valuadas en unos U$S 4.200 millones) en un barco procedente de Myanmar, cerca de las islas Andamán y Nicobar, se sorprendieron a detectar que los narcotraficantes utilizaron un dispositivo Starlink Mini para navegación en alta mar y coordinación logística.

El episodio hizo sonar las alarmas de la Policía india, puesto que fue la primera vez que se descubrió la utilización de un dispositivo de Starlink para navegar y llegar a aguas indias, dijo a Reuters Hargobinder S. Dhaliwal, un alto oficial de policía de las islas Andamán que investigó el caso.

La antena de Starlink logró eludir los métodos de comunicación tradicionales al crear un punto de acceso Wi-Fi, lo que complicó las labores de vigilancia en altamar.

Lo llamativo fue que, en ese momento, Starlink, que asegura brindar cobertura en aguas internacionales, si bien tenía planes de lanzarse en la India, todavía no tenía la aprobación del Gobierno de ese país para poder operar en aguas territoriales. Recién a mediados de este año Musk logró la licencia para operar en la India, aunque recién va a estar disponible en 2026. No obstante, quedó latente la polémica por el uso de las antenas Starlink para actividades de narcotráfico.

A pesar de las solicitudes del gobierno indio para obtener información sobre los compradores de los dispositivos de Starlink en manos de narcotraficantes, la empresa de Musk se negó a hacerlo, alegando leyes de privacidad de datos.

Colombia: narcos submarinos no tripulados

Lejos de ser un caso aislado, este método es cada vez más utilizado por las embarcaciones que parten desde Colombia y navegan por el mar Caribe, y sobre todo por el océano Pacífico, con rumbo a los Estados Unidos (EEUU).

En las últimas semanas, al menos dos casos fueron detectados por las autoridades, pero el descubrimiento más paradigmático fue el que ocurrió en julio de este año cuando la Armada de Colombia interceptó un narco submarino no tripulado en aguas del Caribe, cerca del Parque Nacional Tayrona.

Se trataba de una nave semisumergible aerodinámica que fue diseñada específicamente para evadir radares y sistemas de vigilancia costeros con tecnología Starlink. El hallazgo encendió alarmas no solo por lo innovador del diseño en el vehículo, sino porque fue la primera vez que se incautó un narco submarino controlado de forma remota.

Este tipo de tecnología les brinda a las organizaciones criminales una ventaja táctica sin precedentes: la posibilidad de realizar envíos sin exponer a personas, dificultando arrestos y debilitando los procesos judiciales posteriores. Asimismo, la automatización del transporte reduce los costos operativos con una baja inversión, puesto que un plan Starlink —que puede costar entre 250 y 2000 dólares mensuales— significa una ínfima fracción de los U$S 40 millones que pueden ganar las organizaciones que logran “coronar” el envío de un mega cargamento de droga.

El narco submarino, que tenía capacidad para transportar hasta una tonelada y media de cocaína y una autonomía de aproximadamente 800 millas náuticas, contaba con un innovador sistema de navegación que funcionaba con una terminal satelital de Starlink, y estaba protegida con una carcasa de fibra de vidrio y sensores visuales internos y externos que permitían a un operador remoto monitorear, en tiempo real, tanto su trayectoria como sus sistemas internos.

Gracias a la conexión de alta velocidad y baja latencia que ofrece Starlink, el submarino podía ser dirigido desde cualquier lugar del mundo con cobertura.

La elección del sistema satelital desarrollado por SpaceX no es para nada casual, puesto que ofrece una cobertura global, incluso en alta mar, y utiliza una encriptación avanzada que dificulta la detección e interceptación de las comunicaciones. Las antenas de Starlink también permiten enviar datos de forma efímera y segmentada, dificultando el rastreo de las autoridades de seguridad.

Marines copian los sistemas innovadores de los cárteles de narcotráfico

Curiosamente, la novedosa tecnología detectada en los últimos meses, atribuida al Clan del Golfo, está siendo replicada por el propio Cuerpo de Marines de la Armada de EEUU para crear un buque de reabastecimiento no tripulado.

A lo largo de 2024 se detectaron al menos 30 semi sumergibles, la mayoría en rutas del Pacífico, pero la tasa de intercepción de esta clase de embarcaciones sigue siendo muy baja (aproximadamente del 5%), y su sofisticación tecnológica. La expansión de este tipo de navíos plantea un desafío creciente para el cuerpo de Marines de EEUU, que no dispone de fabricantes y tecnología de este tipo.

El teniente general Karsten Heckl, de Desarrollo e Integración de Combate, declaró: "La logística sigue siendo uno de los aspectos más difíciles de la nueva forma de combatir del Cuerpo, que se basa en unidades pequeñas y distribuidas por amplias zonas. Si bien los infantes de marina pueden proporcionar a menudo alimentos, agua y piezas de repuesto con sus aliados y socios, hacer lo mismo con misiles y municiones no suele ser una opción. Y con un enemigo que intenta paralizar las fuerzas cortando sus líneas de suministro, reabastecer a pequeñas unidades con barcos tripulados es una propuesta arriesgada. Por eso, el Cuerpo está probando un prototipo llamado 'Autonomous Low-Profile Vessel'".

"Copiamos a los capos de la droga en la forma en que trafican. Si nos resulta difícil encontrarlos, pensamos que, de la misma forma, funcionará para nosotros", explicó el teniente.

Starlink en operaciones por tierra en México y Sudamérica

Pero no solo para actividades ilícitas por altamar son utilizados los sistemas de internet de Starlink, sino también por tierra, en cárceles y en zonas inhóspitas utilizadas por los narcotraficantes para llevar a cabo las diferentes operaciones.

El sistema satelital de SpaceX es cada vez más utilizado por bandas narco porque permite conexión estable de Internet en zonas rurales o sin cobertura móvil. Gracias a esta nueva tecnología, las organizaciones criminales pueden coordinar movimientos en tiempo real, recibir alertas, mantenerse en contacto con los centros logísticos y monitorear la ubicación de vehículos en las rutas alternativas o en caminos secundarios donde la señal de la conexión es muy débil o inexistente.

Por ejemplo, en la selva de Darién (ubicada entre Colombia y Panamá), en el marco del Operativo Arcángel, se detectó un campamento clandestino en la selva, con 7 antenas Starlink para apoyar logísticamente operaciones del Clan del Golfo.

A mediados de este año un equipo de Internet satelital de Starlink fue hallado en la cárcel en Sinaloa (México), cuando las autoridades de ese país descubrieron un impresionante arsenal y un túnel de 15 metros de longitud y cinco de profundidad.

A su vez, en junio de 2025, miembros del Nuevo Cártel de Juárez (NCDJ) fueron captados armados y equipados con un kit de Starlink en operaciones en el desierto de Chihuahua (México). La nueva tecnología les permitía mantener comunicaciones seguras en zonas aisladas, facilitando el tráfico de drogas hacia EEUU. Fue el primer caso reportado de uso terrestre por cárteles mexicanos.

También se detectó en el norte argentino, cuando una avioneta de matrícula boliviana cayó en una zona rural de Rosario de la Frontera (Salta) con más de 140 kg de cocaína. En la cabina de la aeronave hallaron un GPS tracker y una antena de Starlink que habría sido utilizada por el piloto para comunicarse durante el vuelo.

A su vez, en Santiago del Estero fueron detectados sistemas de Starlink en vehículos de una organización criminal integrada por argentinos y bolivianos.

Nuevo Gobierno de Bolivia le abre las puertas al sistema de Elon Musk

Cuando Elon Musk ofreció a Bolivia el sistema Starlink con “conexión a internet rápida y asequible, transmitida desde el espacio”, muchos esperaban que el país andino de 12 millones de habitantes lo aceptara, debido a que muchas zonas del país, lejos de las grandes ciudades, no cuentan con antenas de Internet. Pero el Gobierno de Bolivia de Luis Arce se negó a concederle una licencia a la empresa. En su momento, varios funcionarios expresaron su preocupación por el dominio descontrolado que ese servicio ejerce en todos los lugares donde se ha establecido.

Sin embargo, todo cambió con la asunción del nuevo presidente Rodrigo Paz, quien anunció la aprobación de la licencia de operaciones para el servicio de internet satelital Starlink en el marco de una nueva etapa diplomática y comercial entre Bolivia y EEUU, con el objetivo de impulsar iniciativas conjuntas que aborden infraestructuras tecnológicas, comercio, turismo y proyectos sociales.

En ese sentido, la Embajada de EEUU en Bolivia confirmó el anuncio, detallando que la firma de los acuerdos se realizó en el marco de la visita de una delegación estadounidense encabezada por el vicesecretario de Estado, Christopher Landau.

“El presidente Paz anunció que aprobará una licencia para que Starlink opere en Bolivia, brindando conexión a un internet accesible, rápido y confiable en todos los rincones del país”, informaron al mismo tiempo que se anunció la pronta eliminación del requisito de visado para ciudadanos estadounidenses en viajes de turismo y negocios, incentivando así tanto la llegada de visitantes como la inversión en territorio boliviano.

Paz y Landau también acordaron la implementación de un acuerdo de “Cielos abiertos” para facilitar los viajes aéreos entre ambos países y prepararon el terreno para el regreso de la DEA a Bolivia.

Nuevos desafíos de seguridad a nivel local

Mientras tanto, en Uruguay, el Gobierno de Luis Lacalle Pou no tuvo objeciones para otorgarle, en agosto de 2024 —mediante la resolución N° 438/024—, la licencia-autorización a Starlink Uruguay SRL a instalar y operar estaciones terrenas terrestres en movimiento (ESIM-terrestres) y de estaciones terrenas aeronáuticas en movimiento (ESIM-aeronáuticas) en su red de satélites no geoestacionarios.

Los antecedentes reportados refuerzan la idea de que el narcotráfico está evolucionando hacia un modelo cada vez más tecnificado, donde la autonomía comunicativa y el uso de redes satelitales son ejes centrales de su nueva logística.

Frente a este nuevo escenario, las autoridades locales deben adaptarse a nuevos desafíos de vigilancia electrónica, el rastreo de señales satelitales y el desarrollo de tecnologías específicas para interceptar vehículos autónomos en entornos marítimos, pero sobre todo a nivel terrestre y aéreo en zonas rurales y fronterizas.

La cooperación de las empresas proveedoras de esto servicios satelitales es uno de los aspectos claves para poder rastrear las terminales irregulares. Si bien SpaceX afirma que coopera con las autoridades y que cada antena tiene una ID única y rastreable, las organizaciones criminales pueden usar equipos robados o comprados con identidades falsas, y también pueden emplear antenas modificadas o hackeadas.