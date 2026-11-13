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Sociedad adolescente | joyería | Barrio Peñarol

En el barrio Peñarol

Adolescente de 15 años fue imputado por rapiñar joyería

El adolescente amenazó con un arma de fuego a una empleada de la joyería exigiéndole el dinero. Ante la negativa de esta, rompió vidrieras y robó piezas de oro.

Adolescente deberá ir seis meses al Inisa.

Adolescente deberá ir seis meses al Inisa.

 Captura Telemundo
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Por Redacción Caras y Caretas

La Fiscalía de Adolescentes de Montevideo de 3er. Turno, representada por Raúl Iglesias, logró responsabilizar a un adolescente de 15 años por una infracción gravísima prevista en la ley penal como un delito de rapiña en grado de tentativa, por un hecho ocurrido el 10 de noviembre en una joyería en el barrio Peñarol de Montevideo.

La rapiña a la joyería en el barrio Peñarol

De acuerdo con los hechos probados por la Justicia, el adolescente ingresó al comercio y, luego de consultar por distintas joyas, tomó del brazo a una empleada del local y la amenazó con un arma de fuego, exigiéndole la entrega del dinero de la caja.

Ante la negativa de la trabajadora, el menor de edad rompió las vidrieras con el arma y se apoderó de dos bandejas con mercadería enchapada en oro, para luego darse a la fuga.

La detención del adolescente

A partir de la denuncia, personal policial realizó un operativo en la zona y, con apoyo de las imágenes captadas por las cámaras ministeriales y el equipo de drones, logró identificar al adolescente como autor del hecho.

En las inmediaciones del lugar donde fue ubicado se incautaron prendas de vestir, un revólver y dos alhajeros que contenían diversas joyas.

El adolescente admitió su responsabilidad en los hechos y aceptó la tramitación del proceso por la vía simplificada.

La condena: seis meses al inisa más cuatro de libertad asistida

Finalmente, se lo declaró responsable de una infracción gravísima prevista en la ley penal como un delito de rapiña en grado de tentativa y le impuso una medida socioeducativa mixta de diez meses: seis meses de internación en dependencias del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) y, posteriormente, cuatro meses de libertad asistida.

FUENTE: Fiscalía General de la Nación

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