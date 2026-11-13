La Fiscalía de Adolescentes de Montevideo de 3er. Turno, representada por Raúl Iglesias, logró responsabilizar a un adolescente de 15 años por una infracción gravísima prevista en la ley penal como un delito de rapiña en grado de tentativa, por un hecho ocurrido el 10 de noviembre en una joyería en el barrio Peñarol de Montevideo.
En el barrio Peñarol
Adolescente de 15 años fue imputado por rapiñar joyería
El adolescente amenazó con un arma de fuego a una empleada de la joyería exigiéndole el dinero. Ante la negativa de esta, rompió vidrieras y robó piezas de oro.