Adolescente de 15 años fue imputado por rapiñar joyería

La detención del adolescente

A partir de la denuncia, personal policial realizó un operativo en la zona y, con apoyo de las imágenes captadas por las cámaras ministeriales y el equipo de drones, logró identificar al adolescente como autor del hecho.

En las inmediaciones del lugar donde fue ubicado se incautaron prendas de vestir, un revólver y dos alhajeros que contenían diversas joyas.

El adolescente admitió su responsabilidad en los hechos y aceptó la tramitación del proceso por la vía simplificada.

La condena: seis meses al inisa más cuatro de libertad asistida

Finalmente, se lo declaró responsable de una infracción gravísima prevista en la ley penal como un delito de rapiña en grado de tentativa y le impuso una medida socioeducativa mixta de diez meses: seis meses de internación en dependencias del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) y, posteriormente, cuatro meses de libertad asistida.