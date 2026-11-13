Incautaron 230 aves autóctonas en operativo realizado por Interior y Ambiente

Durante la inspección se constató la presencia de más de 200 aves autóctonas de diversas especies, entre ellas cardenales y rey del monte, distribuidas en jaulas de distintos tamaños.

Enterada, la Fiscalía Letrada Departamental de 1.er Turno dispuso las actuaciones de rigor.

El jueves 12, en respuesta a una denuncia recibida por el organismo ambiental, personal de la BDSR I acompañó una segunda inspección en una finca de calle Antonio Casas, en barrio Planta Emisora.

Acta un hombre por tenencia en cautiverio de tres aves autóctonas

En el lugar se labró acta de incautación a un hombre de 52 años por la tenencia en cautiverio de tres ejemplares autóctonos: dos rey del monte y un brasita de fuego.

Finalmente, en la mañana de este viernes 13, se llevaron a cabo tres inspecciones simultáneas en viviendas ubicadas en las calles República Argentina, Carlos Araya y Villademoro, en barrio Collazo.

Como resultado de estas actuaciones, se incautaron 26 ejemplares junto a sus jaulas: 24 aves autóctonas de distintas especies, entre ellas rey del monte, cardenal copete rojo, cardenal azul, brasita de fuego, reina mora y dorado, además de dos guacamayos.

Traslado de las aves al Bioparque de Melo

Con el apoyo logístico de la Intendencia Departamental de Cerro Largo para el traslado, la totalidad de las 230 aves incautadas en las tres jornadas fue derivada al Bioparque de Melo, donde el equipo técnico llevó adelante el inventario definitivo por especie, la evaluación sanitaria y las medidas de resguardo correspondientes.