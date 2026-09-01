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Sindicato de la Guardia Republicana criticó duramente el operativo clásico

"Hubo errores básicos, el operativo estuvo mal", subrayó Carlos Piedra, integrante del Sindicato de la Guardia Republicana tras los incidentes en el clásico.

Sindicato de la Guardia Republicana criticó duramente el operativo clásico

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En la emisión del programa Tarde de Fútbol, uno de los integrantes del Sindicato de la Guardia Republicana, Carlos Piedra, sostuvo que durante el operativo policial "se cometieron errores básicos" y pidió que el jefe del operativo "de las explicaciones". Apuntó, además, a que "se está atravesando una degradación del mando".

"Hubo errores, el operativo estuvo mal, se pudo ver en imágenes a funcionarios policiales e integrantes de la fuerza de choque en lugares en los que no debían estar, pasaron cosas que podrían haber pasado a mayores", agregó. Sin embrago, sostuvo que los hechos de violencia son "consecuencia de años atrás, desde el momento en que se sacó a la policía de las tribunas".

El accionar de las fuerzas de choque y del sindicato

Durante la entrevista, Piedra contó que al sindicato le llegó un video en dónde se ve a un policía haciendo gestos hacia hinchas de Peñarol. Respecto a esto, fue categórico al sostener que "nosotros no vamos a respaldar las provocaciones, el mal accionar policial o si hubo violencia".

"Si bien nos manejamos por orden del jefe operativo, tampoco vamos a responsabilizarlo cuando son cosas individuales", y detalló que se abrió una investigación administrativa para "dilucidar" este hecho.

En cuánto al accionar policial en el partido clásico, Carlos Piedra explicó que la policía tiene un actuar "ordenado" tanto para replegarse como para reprimir. "Si hay orden de reprimir se usan los medios disuasivos por ley (bastón, gas) pero si levanto el palo de manera incorrecta me tengo que hacer responsable", subrayó.

A su vez, contó que en los partidos de fútbol, "nos manejamos como grupo de choque y respondemos a órdenes", por lo que ellos no toman decisiones sino que las cumplen.

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