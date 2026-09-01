El operativo clásico que terminó con incidentes entre hinchas de Peñarol y policías sigue dando que hablar. Este martes, el Sindicato de la Guardia Republicana criticó fuertemente el operativo que tuvo al jefe de la Policía de Montevideo, Alfredo Clavijo, como el jefe.
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Sindicato de la Guardia Republicana criticó duramente el operativo clásico
"Hubo errores básicos, el operativo estuvo mal", subrayó Carlos Piedra, integrante del Sindicato de la Guardia Republicana tras los incidentes en el clásico.