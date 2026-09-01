Sindicato de la Guardia Republicana criticó duramente el operativo clásico

El accionar de las fuerzas de choque y del sindicato

Durante la entrevista, Piedra contó que al sindicato le llegó un video en dónde se ve a un policía haciendo gestos hacia hinchas de Peñarol. Respecto a esto, fue categórico al sostener que "nosotros no vamos a respaldar las provocaciones, el mal accionar policial o si hubo violencia".

"Si bien nos manejamos por orden del jefe operativo, tampoco vamos a responsabilizarlo cuando son cosas individuales", y detalló que se abrió una investigación administrativa para "dilucidar" este hecho.

En cuánto al accionar policial en el partido clásico, Carlos Piedra explicó que la policía tiene un actuar "ordenado" tanto para replegarse como para reprimir. "Si hay orden de reprimir se usan los medios disuasivos por ley (bastón, gas) pero si levanto el palo de manera incorrecta me tengo que hacer responsable", subrayó.

A su vez, contó que en los partidos de fútbol, "nos manejamos como grupo de choque y respondemos a órdenes", por lo que ellos no toman decisiones sino que las cumplen.