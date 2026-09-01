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Sociedad tránsito | MTOP |

Entre las 11 y las 14

Por retiro de árboles, este miércoles estará afectado el tránsito en Avda. de las Américas

El MTOP emitió comunicado sobre la afectación de tránsito en Avda. de las Américas este 2 de setiembre, de 11:00 a 14:00, por la ampliación calzada Acceso Este.

Desvíos de tránsito por obras en Avda. de las Américas.

Desvíos de tránsito por obras en Avda. de las Américas.
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Por Redacción Caras y Caretas

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) comunicó que debido a los trabajos para ampliar la calzada en Avenida de las Américas, en el marco del proyecto de mejora del Acceso Este, el próximo miércoles 2 de setiembre, entre las 11 y las 14 horas, se verá interrumpido el tránsito en ambos sentidos entre Avenida a la Playa y la rotonda de Avenida de las Américas y ruta 101 ("Aeropuerto viejo").

Desvíos de tránsito y cambio de recorrido de busese

* Los vehículos serán desviados por Avenida a la Playa - Avenida Wilson Ferreira Aldunate - Rotonda Aeropuerto Viejo.

* Se instalarán paneles de mensajería variable en las intersecciones de Avenida de las Américas y Avenida Giannattasio, Rambla Tomas Berreta y Rafael Barradas, Ruta Interbalnearia y Avenida Giannattasio, para avisar sobre las alternativas para mayor fluidez

* Las líneas de ómnibus que realizan su trayecto por Avenida de las Américas serán desviadas por Avenida a la Playa - Avenida Wilson Ferreira Aldunate - Avenida Racine - Avenida de las Américas.

* La parada ubicada en Avenida de las Américas y Avenida Racine sentido Montevideo permanecerá en el mismo sitio habitual mientras que la ubicada en sentido aeropuerto, será trasladada 150 metros por Avenida de las Américas.

Retiro de árboles y orden vehicular

En esta instancia se iniciará el retiro controlado de árboles, acción que se enmarca en el Plan de Mitigación Ambiental mediante el cual se plantarán dos árboles por cada ejemplar retirado en el mismo Parque Roosevelt y en áreas señaladas por los técnicos del Parque.

Policía Caminera e Intendencia de Canelones estará ordenando la circulación en la zona. Se pide respetar la señalización instalada y atender las indicaciones de desvío de tránsito para facilitar la fluidez vehicular.

Además, se verá restringido el acceso peatonal al Parque Roosvelt en una distancia mínima de 150 metros de la zona intervenida. Dicha restricción será debidamente señalizada, contando con personal que supervisará la prohibición de acceso.

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