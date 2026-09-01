Por retiro de árboles, este miércoles estará afectado el tránsito en Avda. de las Américas

* Las líneas de ómnibus que realizan su trayecto por Avenida de las Américas serán desviadas por Avenida a la Playa - Avenida Wilson Ferreira Aldunate - Avenida Racine - Avenida de las Américas.

* La parada ubicada en Avenida de las Américas y Avenida Racine sentido Montevideo permanecerá en el mismo sitio habitual mientras que la ubicada en sentido aeropuerto, será trasladada 150 metros por Avenida de las Américas.

Retiro de árboles y orden vehicular

En esta instancia se iniciará el retiro controlado de árboles, acción que se enmarca en el Plan de Mitigación Ambiental mediante el cual se plantarán dos árboles por cada ejemplar retirado en el mismo Parque Roosevelt y en áreas señaladas por los técnicos del Parque.

Policía Caminera e Intendencia de Canelones estará ordenando la circulación en la zona. Se pide respetar la señalización instalada y atender las indicaciones de desvío de tránsito para facilitar la fluidez vehicular.

Además, se verá restringido el acceso peatonal al Parque Roosvelt en una distancia mínima de 150 metros de la zona intervenida. Dicha restricción será debidamente señalizada, contando con personal que supervisará la prohibición de acceso.