El Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) comunicó que debido a los trabajos para ampliar la calzada en Avenida de las Américas, en el marco del proyecto de mejora del Acceso Este, el próximo miércoles 2 de setiembre, entre las 11 y las 14 horas, se verá interrumpido el tránsito en ambos sentidos entre Avenida a la Playa y la rotonda de Avenida de las Américas y ruta 101 ("Aeropuerto viejo").
Entre las 11 y las 14
Por retiro de árboles, este miércoles estará afectado el tránsito en Avda. de las Américas
El MTOP emitió comunicado sobre la afectación de tránsito en Avda. de las Américas este 2 de setiembre, de 11:00 a 14:00, por la ampliación calzada Acceso Este.