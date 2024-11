Presidente de Cutcsa habló sobre accidente del ómnibus en Pocitos

"Total y absoluto respaldo al chofer. No sabemos qué pasó, pero fuera lo que fuera, no estamos viendo nada que no permita respaldar una trayectoria de una persona que, si le sucedió algo, quizá fue en este momento. Tenemos la obligación de respaldar a él y responsabilizarnos", dijo Salgado a Subrayado, enfatizando el compromiso de la empresa con el conductor y sus años de experiencia.