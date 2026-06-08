Presos de Artigas reclutaban a menores fugados del INAU para vender drogas

Las condenas

Finalizadas las instancias en las sedes Fiscal y Judicial, el Magistrado actuante del Juzgado Letrado de Primera Instancia de Artigas de 1º Turno, mediante oficio se dispuso la siguientes condenas:

Un hombre de 43 años de edad como autor responsable de un delito continuado de suministro de estupefacientes en régimen de reiteración real con un delito asociación para delinquir a la pena de dos años de penitenciaría.

R.S.P., de 31 años de edad, poseedor de antecedentes judiciales, como autor responsable de un delito continuado de suministro de estupefacientes en régimen de reiteración real con un delito asociación para delinquir a la pena de dos años de penitenciaría.

Un hombre de 38 años de edad como autor responsable de un delito continuado de suministro de estupefacientes en régimen de reiteración real con un delito asociación para delinquir a la pena de dos años y tres meses de penitenciaría.

Una mujer de 36 años de edad como autora responsable de un delito continuado de suministro de estupefacientes en régimen de reiteración real con un delito asociación para delinquir a la pena de dos años y seis meses de penitenciaría.

Un hombre de 19 años de edad como autor responsable de un delito de encubrimiento agravado a la pena cinco meses de prisión, sustituidos por un régimen de libertad a prueba con la imposición de obligaciones.

C.M.D.S.R., de 21 años de edad, poseedor de antecedentes penales, como responsable de un delito continuado de suministro de estupefacientes en régimen de reiteración real con un delito de asociación para delinquir a la pena de dos años de penitenciaría.

Una mujer de 19 años de edad, como responsable de un delito de encubrimiento agravado a la pena de 15 meses de prisión que serán sustituidos por un régimen de libertad a prueba con la imposición de obligaciones.

Menores volverán al INAU y dos serán internados en el Inisa

En tanto, cinco menores fueron restituidos al amparo del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), tanto en Artigas como en Rivera, dos fueron al Inisa por una infracción grave a la ley penal en la modalidad de suministro.

Se declaró a dos adolescentes como responsables de una infracción grave a la ley penal tipificadas como violación al artículo 34 de la ley 14294 en la modalidad de suministro, de conformidad con los artículos 69, 72, 76, 80 literal H, 84 del CNA y se les impone el cumplimiento de la internación en el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (INISA).

El modus operandi

"Todo arrancaba dentro de un centro penitenciario. Hubo cuatro requisas en distintos centros, esas personas que estaban ya cumpliendo una condena eran los que lideraban toda la operación. Reclutaban a menores de edad, adolescentes entre 14 y 17 años, que generalmente estaban fugados de una dependencia estatal. Esta gente los reclutaba y los ponía a vender distintos estupefacientes y comercializar en distintas bocas de la ciudad", detalló Fuques.