Según informó la Jefatura de Policía de Artigas, la Operación Pollux permitió desarticular una banda criminal que intentaba instalarse de forma permanente en el departamento de Artigas, vinculada a una organización criminal de origen brasileño conocida como “Os Manos”, que buscaba expandir su territorio de comercialización de estupefacientes en territorio uruguayo.
Operación Pollux
Policía de Artigas desarticuló una banda narco de la organización "Os Manos" y detuvo a 16 personas
El operativo policial permitió desarticular a un subgrupo de la organización criminal brasileña "Os Manos" que intentaba instalarse en la ciudad de Artigas.