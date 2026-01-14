Policía de Artigas desarticuló una banda narco de la organización "Os Manos" y detuvo a 16 personas

Se incautaron 16 celulares, sustancias estupefacientes como cocaína, marihuana y pasta base, más de 50.000 pesos, algunos reales, balanzas de precisión, una camioneta, una moto y 50 cartuchos.

Reclutación de menores

La vocera de Jefatura de Policía de Artigas, Lady Fuques, explicó que la investigación comenzó en diciembre de 2025, ante indicios de que integrantes del grupo criminal brasileño estaban ganando terreno en distintos barrios y reclutando menores de edad mediante violencia y coacción. Los adolescentes involucrados tendrían entre 14 y 17 años, aunque la investigación continúa para determinar con precisión el alcance de esa captación.

Desde la Policía artiguense destacaron que, si bien la frontera es altamente permeable, existe un trabajo coordinado y permanente de control. En ese marco, la Operación Pollux de desarrolló en forma coordinada con jefaturas linderas como Salto, Rivera y Tacuarembó.

Las personas detenidas quedaron a disposición de la Fiscalía departamental de 1º Turno, mientras la Policía continúa trabajando en nuevas líneas de investigación que podrían derivar en más procedimientos y responsabilidades penales, sostuvieron.