Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Sociedad Artigas | Os Manos | banda

Operación Pollux

Policía de Artigas desarticuló una banda narco de la organización "Os Manos" y detuvo a 16 personas

El operativo policial permitió desarticular a un subgrupo de la organización criminal brasileña "Os Manos" que intentaba instalarse en la ciudad de Artigas.

Mega operativo antidrogas en Artigas.

Mega operativo antidrogas en Artigas.
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción Caras y Caretas

Según informó la Jefatura de Policía de Artigas, la Operación Pollux permitió desarticular una banda criminal que intentaba instalarse de forma permanente en el departamento de Artigas, vinculada a una organización criminal de origen brasileño conocida como “Os Manos”, que buscaba expandir su territorio de comercialización de estupefacientes en territorio uruguayo.

El operativo constó de un total de 22 allanamientos y el cierre de 15 bocas de venta de drogas que se desarrollaron en distintos barrios de la ciudad de Artigas, principalmente en los barrios Progreso, Cerro Ejido, Ayuí y Rampla, aunque no se descarta que surjan nuevas requisas.

1_223

Personas detenidas e incautaciones realizadas durante la Operación Pollux

Como resultado del operativo, 16 personas se encuentran detenidas, una de las cuales se encuentra embarazada. Asimismo, hay otros involucrados requeridos, con órdenes de captura vigentes.

Se incautaron 16 celulares, sustancias estupefacientes como cocaína, marihuana y pasta base, más de 50.000 pesos, algunos reales, balanzas de precisión, una camioneta, una moto y 50 cartuchos.

7_108

Reclutación de menores

La vocera de Jefatura de Policía de Artigas, Lady Fuques, explicó que la investigación comenzó en diciembre de 2025, ante indicios de que integrantes del grupo criminal brasileño estaban ganando terreno en distintos barrios y reclutando menores de edad mediante violencia y coacción. Los adolescentes involucrados tendrían entre 14 y 17 años, aunque la investigación continúa para determinar con precisión el alcance de esa captación.

Desde la Policía artiguense destacaron que, si bien la frontera es altamente permeable, existe un trabajo coordinado y permanente de control. En ese marco, la Operación Pollux de desarrolló en forma coordinada con jefaturas linderas como Salto, Rivera y Tacuarembó.

Las personas detenidas quedaron a disposición de la Fiscalía departamental de 1º Turno, mientras la Policía continúa trabajando en nuevas líneas de investigación que podrían derivar en más procedimientos y responsabilidades penales, sostuvieron.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar