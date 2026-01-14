Condenaron a 13 personas detenidas tras megaoperativo en Artigas

Vinculados a Os Manos

La investigación, indica el Ministerio del Interior, comenzó a mediados de diciembre y permitió identificar la presencia, en la ciudad de Artigas, de integrantes de la facción criminal Os Manos, quienes estarían intentando expandir su territorio de venta de sustancias estupefacientes en distintos barrios de la capital departamental, principalmente en Progreso, Cerro Ejido, Ayuí y Rampla.

De acuerdo a las actuaciones, el grupo utilizaba la intimidación y la violencia como principal método de control territorial, además de reclutar a personas menores de edad para la comercialización de drogas.

Como resultado del trabajo de análisis, levantamiento de información y tareas de campo, agrega la cartera, se lograron establecer vínculos entre los investigados y diversos puntos utilizados como acopio de sustancias ilícitas, armas de fuego y otros elementos relacionados con la actividad delictiva.

Se realizaron 22 allanamientos simultáneos, que culminaron con la detención de 16 personas, mientras que otras seis resultaron requeridas.

Durante el operativo fueron incautados, entre otros elementos, 16 celulares, sustancias estupefacientes como cocaína, marihuana y pasta base, más de 50.000 pesos uruguayos y reales brasileños, así como balanzas de precisión, una camioneta, una moto y 50 cartuchos.