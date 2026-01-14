Condenaron a 13 personas detenidas tras megaoperativo en Artigas

Trece personas que fueron detenidas en el marco del megaoperativo contra el narcotráfico realizado en Artigas fueron condenadas mediante proceso abreviado. Se trata de 12 uruguayos y un ciudadano brasileño. Estaban vinculados a una organización criminal de origen brasileño conocida como “Os Manos”, que buscaba expandir su territorio de comercialización de estupefacientes en suelo uruguayo.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
Fueron condenados por el delito de suministro a título oneroso de sustancia estupefaciente, uno de ellos en reiteración real, con un delito de tráfico interno de municiones.
Las penas, según explicó la Fiscalía, van desde los dos a tres años de prisión efectiva. Uno de los condenados, un adolescente será internado en el Inisa por los próximos tres meses.
Vinculados a Os Manos
La investigación, indica el Ministerio del Interior, comenzó a mediados de diciembre y permitió identificar la presencia, en la ciudad de Artigas, de integrantes de la facción criminal Os Manos, quienes estarían intentando expandir su territorio de venta de sustancias estupefacientes en distintos barrios de la capital departamental, principalmente en Progreso, Cerro Ejido, Ayuí y Rampla.
De acuerdo a las actuaciones, el grupo utilizaba la intimidación y la violencia como principal método de control territorial, además de reclutar a personas menores de edad para la comercialización de drogas.
Como resultado del trabajo de análisis, levantamiento de información y tareas de campo, agrega la cartera, se lograron establecer vínculos entre los investigados y diversos puntos utilizados como acopio de sustancias ilícitas, armas de fuego y otros elementos relacionados con la actividad delictiva.
Se realizaron 22 allanamientos simultáneos, que culminaron con la detención de 16 personas, mientras que otras seis resultaron requeridas.
Durante el operativo fueron incautados, entre otros elementos, 16 celulares, sustancias estupefacientes como cocaína, marihuana y pasta base, más de 50.000 pesos uruguayos y reales brasileños, así como balanzas de precisión, una camioneta, una moto y 50 cartuchos.