Profesores de Maldonado paran 24 horas contra plan de reconocimiento facial

Los profesores de Maldonado paralizan por 24 horas sus tareas este lunes 1 de setiembre en rechazo a la instrumentación del Plan Piloto de Asistencia Estudiantil y en apoyo a la movilización de estudiantes convocada para este día. El proyecto fue suspendido por las autoridades tras la movilización de la comunidad educativa.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
Así lo resolvió, tras una extensa asamblea, la Filial Maldonado zona oeste de la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes).
“Continuamos en conflicto porque muchas preguntas siguen sin respuesta, sobre el Plan y sobre los mecanismos de decisión de las autoridades. ¿Cuáles son los objetivos y fundamentos del plan? ¿Quién y cómo lo lleva adelante? ¿Cómo se prevé respetar la Ley de Protección de Datos Personales? ¿Cómo se financia? ¿Por qué los consejeros del Codicen no estaban al tanto?”, se preguntan los docentes.
“Nos interpela como colectivo y sociedad la aceptación de ciertos mecanismos de control que coartan las libertades de acción y expresión”, agregan seguidamente, expresando su preocupación por la adopción de estos métodos. Más aún, agregan, “si estos mecanismos responden a injerencias externas y se desconoce a quienes conformamos la comunidad educativa: estudiantes, docentes, funcionarios y familias”.
Ausentismo de estudiantes
Respecto al ausentismo en los liceos, uno de los problemas que se pretendían controlar con el Plan Piloto, agregan los docentes: “Entendemos que hay que realizar un abordaje efectivo de las situaciones sociales que son las causas profundas del ausentismo y desvinculación del estudiantado”.
Para el gremio, “es a través del reconocimiento, del diálogo y del intercambio que deben atenderse las necesidades de cada comunidad; y es cubriendo los insumos básicos que hacen una educación
pública digna que pueden cuidarse las trayectorias educativas”.
“En este marco consideramos imperioso destacar la necesidad de expresarnos en colectivo para denunciar las carencias edilicias del Liceo de Piriápolis y exigir la construcción del Liceo N°2”, sostienen.
Pedido a las autoridades
En consecuencia solicitan a las autoridades de la ANEP presentar “los documentos y resoluciones oficiales sobre el plan y su implementación, que los proyectos sean informados a través de medios
institucionales y que pasen por los ámbitos existentes de negociación colectiva”.
Finalizan celebrando “la conquista obtenida”, mediante la “la movilización estudiantil y comunitaria”, en referencia a la suspensión del Plan Piloto por parte de la ANEP.