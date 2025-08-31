Profesores de Maldonado paran 24 horas contra plan de reconocimiento facial

“Nos interpela como colectivo y sociedad la aceptación de ciertos mecanismos de control que coartan las libertades de acción y expresión”, agregan seguidamente, expresando su preocupación por la adopción de estos métodos. Más aún, agregan, “si estos mecanismos responden a injerencias externas y se desconoce a quienes conformamos la comunidad educativa: estudiantes, docentes, funcionarios y familias”.

Ausentismo de estudiantes

Respecto al ausentismo en los liceos, uno de los problemas que se pretendían controlar con el Plan Piloto, agregan los docentes: “Entendemos que hay que realizar un abordaje efectivo de las situaciones sociales que son las causas profundas del ausentismo y desvinculación del estudiantado”.

Para el gremio, “es a través del reconocimiento, del diálogo y del intercambio que deben atenderse las necesidades de cada comunidad; y es cubriendo los insumos básicos que hacen una educación

pública digna que pueden cuidarse las trayectorias educativas”.

“En este marco consideramos imperioso destacar la necesidad de expresarnos en colectivo para denunciar las carencias edilicias del Liceo de Piriápolis y exigir la construcción del Liceo N°2”, sostienen.

Pedido a las autoridades

En consecuencia solicitan a las autoridades de la ANEP presentar “los documentos y resoluciones oficiales sobre el plan y su implementación, que los proyectos sean informados a través de medios

institucionales y que pasen por los ámbitos existentes de negociación colectiva”.

Finalizan celebrando “la conquista obtenida”, mediante la “la movilización estudiantil y comunitaria”, en referencia a la suspensión del Plan Piloto por parte de la ANEP.