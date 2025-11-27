Proyectan un aumento superior al 6% para las jubilaciones en 2026

El Banco de Previsión Social (BPS) anunció que las jubilaciones tendrán un aumento superior al 6%, según las proyecciones basadas en el Índice Medio de Salarios elaborado por el Instituto Nacional de Estadística. El ajuste se definirá a partir de la evolución salarial acumulada.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
Hasta septiembre, el índice registra un aumento de 5,2%. La presidenta del BPS, Jimena Pardo, señaló: “En el acumulado de enero-setiembre, el salario aumentó un 5,2%. Por lo cual, como mínimo, ese va a ser el aumento, pero aún faltan tres meses. Entonces es probable que supere el 6% o incluso un poquitito más”.
Adelanto
Ante este escenario, el organismo aplicará un adelanto en enero. Pardo explicó: “Nosotros no tenemos el índice de salarios para cuando se liquida la pasividad de enero que se paga en febrero. Entonces se da un adelanto que es hasta noviembre. Y después el puchito que queda, que es el mes de diciembre, se paga con la pasividad que se paga en marzo”.
El ajuste final quedará determinado una vez confirmado el dato salarial de diciembre.