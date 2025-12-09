Hacete socio para acceder a este contenido

Sociedad escuela | Mundial 2030 | reclamos

Educación

"Que el fútbol no deje a niños y niñas sin escuela", reclaman familias de la ecuela Nº 100

Familias de la escuela Nº 100 difundieron un video expresando preocupación ante el inminente traslado del centro por las obras del Mundial 2030. Denuncian que Alonso "no ha tenido tiempo" de recibirlos.

Escuela Nº 100 “Héctor Fígoli”.

 Foto: CCO
Por Redacción Caras y Caretas

La Coordinadora de Apoyo a las familias de la Escuela Nº 100 Héctor Fígoli —que funciona en la tribuna Olímpica del Estadio Centenario desde 1941— difundió un video para visibilizar la “gran incertidumbre" ante el inminente traslado del centro por las obras del Mundial 2030. En el mensaje, reclaman respuestas de las autoridades ante lo que describen como un desalojo sin certezas.

Según explican, “no sabemos a dónde. No sabemos cuándo. No sabemos cómo” se realizará el traslado de la escuela, y advierten que aún no se ha definido si la mudanza será “definitiva o provisoria”. Denuncian que, a pesar de haber mantenido reuniones con autoridades, no existe “una alternativa clara y concreta” para garantizar la continuidad educativa de los niños y niñas.

Sin respuestas

Por otro lado, señalan que el presidente de Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Ignacio Alonso, “no ha tenido tiempo” para recibir a las familias o representantes escolares.

Recientemente, tras la confirmación del concierto de Shakira en el estadio, la escuela debió suspender la presencialidad por dos días, lo que volvió a exponer la fragilidad de su situación y la puso en debate la tensión entre el uso del Estadio Centenario como infraestructura deportiva-cultural y el derecho a la educación de una comunidad escolar que reside históricamente en ese espacio. "Que un partido de fútbol no deje a los niños y las niñas sin escuela", expresan en el vídeo.

Uno de los integrantes de la Coordinadora de Apoyo a la Escuela Nº 100 —formada por padres, madres, docentes, exalumnos/as y vecinos—dijo a este medio que la Comisión Administradora del Field Oficial (CAFO) expresó que la escuela podría continuar funcionando durante el 2026, ya que las obras iniciarían en 2027.

Viejos reclamos

A mediados de 2025, la Coordinadora emitió una declaración pública en la que alertaba que el traslado “pone en riesgo no solo la continuidad educativa de nuestros hijos/as, sino también su estabilidad, bienestar y derecho a una educación de calidad”.

La Coordinadora reclama que se garantice la reubicación de la escuela en su conjunto —sin fragmentar matrícula ni comunidad—, en un radio cercano al actual emplazamiento (zona de influencia del Parque Batlle), conservando la modalidad de tiempo extendido y los espacios adecuados (aulas, comedor, patios, talleres); y que se establezca un canal de participación real para padres y comunidad en el proceso de traslado, con información pública, transparente, anticipada y responsable.

También han denunciado que la escuela tiene diversos problemas edilicios, como filtraciones de agua, caídas de techo y revoques en algunas áreas, así como la falta de patio para realizar el recreo, que actualmente se desarrolla cerca de la calle.

