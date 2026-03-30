¿Qué se sabe del pescador desaparecido tras caer al agua en el Puerto del Buceo?

Además, se prevé la participación de medios aéreos una vez que mejoren las condiciones del tiempo en Maldonado. En particular, se aguarda la autorización para el despegue de un avión B200T perteneciente a la Aviación Naval, que permitiría ampliar el radio de rastreo.

A las tareas de búsqueda se sumaron también compañeros del pescador desaparecido, quienes colaboran con sus propias embarcaciones en la zona del incidente, en un intento por reforzar el operativo.

Según relataron allegados, los hombres habían salido a primera hora del domingo con el objetivo de recolectar pesca, tras haber colocado redes durante la noche previa. La actividad respondía al aumento de la demanda en el marco de la Semana de Turismo.

El pescador desaparecido, de entre 50 y 60 años, es descrito por sus compañeros como una persona con amplia experiencia en tareas en el río, lo que acentúa la preocupación por las circunstancias en las que ocurrió el accidente.

Las autoridades mantienen el operativo activo y sujeto a la evolución de las condiciones climáticas, en una búsqueda que, con el correr de las horas, se vuelve cada vez más compleja.