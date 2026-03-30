¿Qué se sabe del pescador desaparecido tras caer al agua en el Puerto del Buceo?

La Prefectura Nacional Naval retomó este lunes a primera hora el operativo de búsqueda del pescador que cayó al agua desde una embarcación que había zarpado del Puerto del Buceo, en Montevideo, durante la mañana del domingo, en medio de condiciones meteorológicas adversas.
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El incidente ocurrió cuando una lancha, con dos tripulantes a bordo, navegaba bajo intensa lluvia y fuertes vientos. En esas circunstancias, uno de los hombres cayó al agua, mientras que el otro logró regresar a tierra y dar aviso de lo sucedido.
Operativo de búsqueda
El operativo de búsqueda, que había sido suspendido durante la noche debido a las dificultades climáticas y la falta de visibilidad, se reanudó en las primeras horas de este lunes. En la zona trabajan dos gomones y la patrullera ROU 16, en un despliegue coordinado por Prefectura.
Además, se prevé la participación de medios aéreos una vez que mejoren las condiciones del tiempo en Maldonado. En particular, se aguarda la autorización para el despegue de un avión B200T perteneciente a la Aviación Naval, que permitiría ampliar el radio de rastreo.
A las tareas de búsqueda se sumaron también compañeros del pescador desaparecido, quienes colaboran con sus propias embarcaciones en la zona del incidente, en un intento por reforzar el operativo.
Según relataron allegados, los hombres habían salido a primera hora del domingo con el objetivo de recolectar pesca, tras haber colocado redes durante la noche previa. La actividad respondía al aumento de la demanda en el marco de la Semana de Turismo.
El pescador desaparecido, de entre 50 y 60 años, es descrito por sus compañeros como una persona con amplia experiencia en tareas en el río, lo que acentúa la preocupación por las circunstancias en las que ocurrió el accidente.
Las autoridades mantienen el operativo activo y sujeto a la evolución de las condiciones climáticas, en una búsqueda que, con el correr de las horas, se vuelve cada vez más compleja.