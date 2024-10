Todavía permanecen 22 hinchas de Peñarol detenidos en Brasil

Los parciales uruguayos fueron detenidos por la Policía brasileña luego de cruzarse con hinchas de Botafogo, Flamengo y Fluminense en el lugar donde estaban concentrados, en la zona de Recreio.

Malestar con la dirigencia

“La Policía liberó la zona y nos dieron como loco. Vine porque hay que defender a la gente de bien. Los dirigentes de Peñarol no me atienden, ya me van a necesitar”, expresó el representante de futbolistas Edgardo Lasalvia en el programa Hablemos de Fútbol de Sport 890.

"Me llevé a un niño al hospital que estaba convulsionando por los gases, el ómnibus incendiado. Los dirigentes están tomando whisky en la playa. Ahora que no cambien el punto de encuentro, que se hagan cargo", expresó y fue muy crítico con la dirigencia de Peñarol encabezada por Ignacio Ruglio.

Más de 200 hinchas uruguayos fueron detenidos en la tarde del miércoles. Este jueves por la mañana quedan 22 parciales a disposición de la justicia brasileña, mientras que el resto de los capturados ya se encuentran en camino a Uruguay, según informó Sport 890.