Peñarol: con más dudas que certezas Aguirre arma el rompecabezas para el domingo

Tras jugar 45 minutos de la Supercopa ante Nacional, el joven defensor presentó una sobrecarga y, por ese motivo, lo cuidaron en los dos primeros partidos del torneo para que llegue en óptimas condiciones al clásico de la cuarta fecha.

Además, el también zaguero Mauricio Lemos, la última incorporación del carbonero, también está entrenando de buena manera.

Olivera y Laxalt

Por otra parte, siguen trabajando diferenciado Maximiliano Olivera, que sufrió un esguince de rodilla ante Colo Colo en pretemporada, y Diego Laxalt, que se padeció molestias musculares tras el debut en el Apertura.

Luego de ese partido ante Montevideo City Torque, el que también se sintió fue Eduardo Darias. Debido a su inactividad durante todo el 2025, el esfuerzo hecho en los minutos que disputó le jugaron una mala pasada y sufrió un microdesgarro.

El volante no estará disponible este fin de semana y lo cuidarán para el clásico, aunque es difícil que llegue en las mejores condiciones.

El que también regresa, pero en su caso de una suspensión, es Washington Aguerre. Cumplió los tres partidos de sanción por unos incidentes que tuvo en Colombia y sería titular este domingo.

De esa forma, saldría Sebastián Britos, quien igualmente jugará más partidos para no perder rodaje y llegar en óptimas condiciones al debut de la Copa Libertadores. Por la suspensión de Aguerre por su expulsión en las semifinales de 2024, Britos deberá jugar los dos primeros encuentros.

Escobar y Abel afuera

Franco Escobar, también con molestias musculares, no jugaría ante Deportivo Maldonado y lo cuidarían para el clásico del domingo 1° de marzo.

Lógicamente tampoco estará Abel Hernández, con un esguince de rodilla que afectó los ligamentos. No volverá a jugar hasta dentro de cuatro a seis semanas.