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Sociedad cárcel | banda | Drogas

Operación Archipiélago

Cae banda que desde la cárcel se dedicaba al tráfico de drogas, armas, estafas y falsificación de documentos

Los principales involucrados de la organización criminal están recluidos en el Penal de Libertad (San José) y en la cárcel de Cerro Carancho (Rivera).

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Banda operaba desde Penal de Libertad y Cárcel de Cerro Carancho. 

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Por Redacción Caras y Caretas

La Operación Archipiélago logró desbaratar a una organización que se dedicaba al tráfico de drogas, armas, estafas y falsificación de documentos desde dos unidades penitenciarias del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), el Penal de Libertad (San José) y la Cárcel Cerro Carancho (Rivera).

La investigación sobre la organización criminal que operaba desde la cárcel

El caso está cargo de la Fiscalía Semiespecializada de 3º Turno de Rivera, que fue auxiliada para los operativos desarrollados en Rivera y Tacuarembó por la Regional Norte de la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional, con el apoyo de la Brigada Departamental Antidrogas de la Jefatura de Policía de Tacuarembó.

De acuerdo a la investigación, la organización no solo se dedicaba al tráfico de drogas y armas, sino que además cometía estafas con víctimas en distintos puntos del país mediante diversas modalidades y gestionaba documentación de ciudadanía apócrifa en el exterior.

Allanamientos, decomisos y detenciones

Como resultado de las actuaciones se llevaron a cabo dos allanamientos, dos órdenes de detención, la conducción de nueve personas privadas de libertad desde las Unidades Nº 3 (Penal de Libertad) y la Unidad Nº 12 (Cerro Carancho), además de la citación de una mujer para declarar en Fiscalía.

Durante una requisa realizada por la Unidad de Investigación y Apoyo Penitenciario (UIAP) en el Penal de Libertad, se incautó pasta base, dos teléfonos celulares y tres cuadernos con anotaciones. Mientras que en un allanamiento efectuado en una vivienda de la ciudad de Tacuarembó se incautó pasta base, dinero en efectivo en pesos uruguayos, dólares y reales.

Por otra parte, en un procedimiento realizado en una casa de la ciudad de Rivera, la Policía incautó 730 gramos de cocaína, 101.590 pesos uruguayos, 1.915 reales, cuatro teléfonos celulares, una camioneta, una moto con matrícula brasileña y tres balanzas de precisión.

En estos procedimientos fueron detenidas tres personas mayores de edad, con antecedentes penales, mientras que otras tres permanecen requeridas por la Justicia, una de ellas está recluida en la cárcel de Santa do Livramento (Brasil).

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