Récord de ganancias en el sistema bancario

En cuanto a los créditos en moneda extranjera, tanto los bancos privados como el BROU mostraron un desempeño positivo, con un incremento del 4 % y 7 %, respectivamente, medido en dólares. En este segmento, la participación del mercado sigue relativamente estable, con un 77 % de los créditos en manos de instituciones privadas.

Depósitos y estabilidad en la morosidad

El análisis también arroja que los depósitos en moneda extranjera mantuvieron un mayor dinamismo en los bancos privados, registrando un crecimiento del 10 % medido en dólares respecto al cierre de 2023. En el BROU, estos depósitos crecieron un 3 % en el mismo período.

Por el contrario, los depósitos en moneda nacional mostraron un comportamiento más dispar: mientras que en los bancos privados aumentaron un 4,3 % en términos reales, en el BROU disminuyeron un 2,4 %, y en el BHU se mantuvieron relativamente estables.

Uno de los aspectos positivos que destaca el informe es la estabilidad en los niveles de morosidad. A junio de 2024, la proporción de créditos vencidos sobre el total se mantuvo en 1,8 %, apenas por debajo del 1,9 % registrado un año antes. Sin embargo, es importante resaltar que el BROU sigue teniendo una mayor proporción de créditos vencidos en comparación con las instituciones privadas.

Ganancias históricas

El sistema bancario registró ganancias históricas durante el primer semestre del año, acumulando US$ 767 millones, lo que representó un aumento de US$ 196 millones respecto al mismo período de 2023. De este total, los bancos privados obtuvieron ganancias por US$ 352 millones, mientras que el BROU acumuló US$ 386 millones. Por su parte, el BHU mostró un deterioro en sus resultados, acumulando US$ 30 millones, una baja significativa en comparación con el año anterior. Junto con el Citibank y Scotiabank, el BHU fue una de las pocas instituciones que experimentaron una caída en sus ganancias.

Aumento de la productividad y reducción del empleo

Un aspecto preocupante que acompaña este crecimiento es la continua reducción del empleo en el sector bancario privado. El informe de la CTA de AEBU destaca que, a pesar de los récords en el volumen de negocios y la rentabilidad, la cantidad de trabajadores ha disminuido, lo que ha llevado a un aumento significativo en la productividad por empleado.