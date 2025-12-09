Récord: miles de pasivos podrán acceder a préstamos bonificados del Brou

El Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU) ha anunciado que la edición 2025 de sus Préstamos para Pasivos será un hito, proyectando alcanzar a cerca de 140.000 jubilados y pensionistas en todo el país. La campaña, que comenzó en noviembre, ya ha beneficiado a 100.000 personas, confirmando que la edición de este año será récord, según informó Mariela Espino, gerenta general del organismo.
La institución conmemora los 20 años de esta herramienta financiera otorgando una bonificación especial en la tasa de interés de un punto, estableciéndola en el entorno del 20% de interés anual en pesos. El BROU destina a esta campaña una inversión que oscila entre los 150 y 200 millones de dólares.
Apertura de atención presencial y vías de solicitud
A partir de hoy, martes 9 de diciembre, comienza la atención presencial en las 130 sucursales del Banco República en todo el país, operando con horario extendido para facilitar la gestión de solicitudes y renovaciones. La campaña se extenderá hasta el 30 de diciembre inclusive.
El BROU ha dispuesto múltiples canales para el acceso a los préstamos:
-
Digital (e-BROU): Permite acceder a la mejor tasa de interés gracias a una bonificación adicional.
Telefónica y WhatsApp: Esta vía es exclusiva para quienes perciben menos de 30.000 pesos nominales. Se puede solicitar hasta el 22 de diciembre llamando al 1996 o enviando un mensaje al WhatsApp 2 1990 000. El capital máximo a otorgar por esta modalidad es de $150.000 pesos uruguayos.
Presencial: Para quienes prefieran la gestión directa en sucursal.
Calendario de atención presencial
Para garantizar un servicio fluido, la atención en sucursales se organiza mediante un calendario escalonado basado en el dígito verificador de la cédula de identidad:
-
Quienes cobran su pasividad en el BROU: Los dígitos 0 y 1 serán atendidos el martes 9/12; 2 y 3 el miércoles 10/12; 4 y 5 el jueves 11/12; 6 y 7 el viernes 12/12, y 8 y 9 el lunes 15/12.
Quienes NO cobran su pasividad en el BROU: Los dígitos 0 y 1 serán atendidos el martes 16/12; 2 y 3 el miércoles 17/12; 4 y 5 el jueves 18/12; 6 y 7 el viernes 19/12, y 8 y 9 el lunes 22/12.