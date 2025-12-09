Récord: miles de pasivos podrán acceder a préstamos bonificados del Brou

El Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU) ha anunciado que la edición 2025 de sus Préstamos para Pasivos será un hito, proyectando alcanzar a cerca de 140.000 jubilados y pensionistas en todo el país. La campaña, que comenzó en noviembre, ya ha beneficiado a 100.000 personas, confirmando que la edición de este año será récord, según informó Mariela Espino, gerenta general del organismo.