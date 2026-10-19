El Cerro le dice adiós a los contenedores tradicionales: así funciona la nueva apuesta ambiental en el casco histórico

Para el depósito de materiales reciclables (plástico, cartón, metal y vidrio), la comuna dispuso la habilitación de islas de recolección en recintos cerrados para garantizar el correcto uso de los insumos. Las mismas funcionan en el propio Parque Débora Céspedes (de 8:00 a 19:00 horas) y en la sede de la FOICA (Grecia 3681, de 10:00 a 17:00 horas).

Financiamiento, coordinación comunitaria y extensión del modelo

El director del Departamento de Desarrollo Ambiental de la comuna, Leonardo Herou, destacó que la adquisición del nuevo equipamiento fue posible gracias a la ejecución de fondos extrapresupuestales. El jerarca subrayó además la alta respuesta ciudadana durante las instancias previas de coordinación, donde más de 300 vecinos se congregaron en la sede de la FOICA para capacitarse sobre el funcionamiento del sistema.

"Vamos a terminar el mes de octubre con todo el casco histórico del Cerro integrado al nuevo modelo", afirmó Herou, señalando que en las próximas semanas se completará la entrega en las zonas restantes del barrio. Este despliegue busca acelerar la eliminación paulatina de los contenedores colectivos en la vía pública para mitigar el impacto del basural circular y promover la valorización de residuos desde el hogar.