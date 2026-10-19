En el marco del plan de transformación de la gestión ambiental en la capital, la Intendencia de Montevideo desplegó este sábado una masiva jornada de equipamiento en el barrio Cerro, perteneciente al Municipio A. La actividad, desarrollada en el Parque Débora Céspedes (Egipto y Suecia), marcó el puntapié inicial para la incorporación progresiva de 5.700 familias de la zona al programa Hogares Sustentables antes de finalizar el mes de octubre.
Residuos
El Cerro le dice adiós a los contenedores tradicionales: así funciona la nueva apuesta ambiental en el casco histórico
Durante la jornada del sábado 17 de octubre se inició la entrega masiva de contenedores intradomiciliarios y composteras en el Parque Débora Céspedes.