Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Sociedad contenedores | residuos |

Residuos

El Cerro le dice adiós a los contenedores tradicionales: así funciona la nueva apuesta ambiental en el casco histórico

Durante la jornada del sábado 17 de octubre se inició la entrega masiva de contenedores intradomiciliarios y composteras en el Parque Débora Céspedes.

Cambio de sistema en el Cerro

Cambio de sistema en el Cerro
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción de Caras y Caretas

En el marco del plan de transformación de la gestión ambiental en la capital, la Intendencia de Montevideo desplegó este sábado una masiva jornada de equipamiento en el barrio Cerro, perteneciente al Municipio A. La actividad, desarrollada en el Parque Débora Céspedes (Egipto y Suecia), marcó el puntapié inicial para la incorporación progresiva de 5.700 familias de la zona al programa Hogares Sustentables antes de finalizar el mes de octubre.

La intervención inicial abarca el perímetro delimitado por la Av. Carlos María Ramírez (ambas aceras), la calle Chile (acera este), Juan V. Viacaba (acera norte) y la bahía de Montevideo. En este cuadrante, que comprende a 1.691 hogares, se procederá al retiro definitivo de 47 contenedores tradicionales ubicados en la vía pública, sustituyéndolos por un sistema de recolección en puerta.

Equipamiento individual y recolección diferenciada

Cada familia comprendida en esta fase recibe un contenedor intradomiciliario destinado a la disposición de residuos mezclados, junto con una compostera para quienes opten por clasificar material orgánico en sus hogares. El servicio de recolección para estos recipientes individuales quedó fijado para los días martes y viernes a partir de las 14:00 horas.

Para el depósito de materiales reciclables (plástico, cartón, metal y vidrio), la comuna dispuso la habilitación de islas de recolección en recintos cerrados para garantizar el correcto uso de los insumos. Las mismas funcionan en el propio Parque Débora Céspedes (de 8:00 a 19:00 horas) y en la sede de la FOICA (Grecia 3681, de 10:00 a 17:00 horas).

Financiamiento, coordinación comunitaria y extensión del modelo

El director del Departamento de Desarrollo Ambiental de la comuna, Leonardo Herou, destacó que la adquisición del nuevo equipamiento fue posible gracias a la ejecución de fondos extrapresupuestales. El jerarca subrayó además la alta respuesta ciudadana durante las instancias previas de coordinación, donde más de 300 vecinos se congregaron en la sede de la FOICA para capacitarse sobre el funcionamiento del sistema.

"Vamos a terminar el mes de octubre con todo el casco histórico del Cerro integrado al nuevo modelo", afirmó Herou, señalando que en las próximas semanas se completará la entrega en las zonas restantes del barrio. Este despliegue busca acelerar la eliminación paulatina de los contenedores colectivos en la vía pública para mitigar el impacto del basural circular y promover la valorización de residuos desde el hogar.

Temas

Te puede interesar