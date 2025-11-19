Retiran peluche con IA por ofrecer contenidos sexual explícito a las infancias

Captura de pantalla 2025-11-19 090410 Peluche con IA genera polémica y Open IA se retira.

El juguete explicó dónde encontrar cuchillos, pastillas o bolsas plásticas en una casa; describió cómo encender un fósforo, paso por paso; respondió preguntas sobre temas sexuales, incluyendo fetiches, “bondage”, spanking y juegos de rol con connotación profesor-alumno.

Todo esto tras interacciones mantenidas en sesiones largas, lo que sugiere que el sistema de IA se “relajaba” con el tiempo, un patrón que también se observó en otros juguetes inteligentes evaluados por PIRG.

OpenAI cortó el acceso de FoloToy a sus modelos y la empresa anunció la suspensión de ventas y una auditoría interna para revisar sus mecanismos de seguridad.

Los datos de los niños

Otro asunto preocupante tiene que ver con los datos de niños pequeños que recolectan estas empresas. Juguetes como Kumma no solo procesan texto, también graban y analizan la voz infantil ya que la voz de un niño contiene patrones biométricos únicos como tono, timbre, velocidad, respiración, emocionalidad.

Captura de pantalla 2025-11-19 090301 Peligro con IA

Algunos juguetes IA analizan la entonación del niño para determinar si está triste, contento o ansioso. Eso crea perfiles emocionales que podrían, en teoría, ser utilizados comercialmente; también identifican preferencias y hábitos como gustos, rutinas, vocabulario, temas frecuentes y horarios. Asimismo son capaces de medir el nivel de confianza o la dependencia emocional.

Esta información podrá ser almacenada durante años y eventualmente cruzarse con datos futuros y existe riesgo de entrenamiento no consentido sobre los niños, por ejemplo, en hábitos de consumo.