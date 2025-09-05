Retoman este viernes en Río Negro la búsqueda de los dos niños desaparecidos

El jerarca detalló que la búsqueda se realizó con una embarcación neumática con la que se rastrilló la zona. Un grupo de buzos de la Armada llegó desde Montevideo y se sumó a la tarea. La búsqueda subacuática abarcó unos 100 metros y se retomará este viernes a partir de las 7 de la mañana.

La búsqueda

El arroyo Don Esteban cuenta con una profundidad de entre 1,5 metros hasta 3,5 metros, en promedio. Los efectivos navales se encontraron con una gran corriente que dificultó y limitó las tareas de búsqueda, además de los peligros ocultos debajo del agua para los buzos.

La Policía empleó en la búsqueda aérea en la zona con el uso de un dron geotérmico, que permitió descartar áreas y profundizar las tareas en determinados cuadrantes. "Al detectar calor nos permite centrar la búsqueda en ciertas zonas", afirmó Pais.

Con respecto al arroyo Don Esteban, el comisario mayor Sugar Nicolino Vasella dijo que se llegó “por un indicio de unas huellas”, pero también por “las cámaras” que hay en las rutas y distintos puntos: “Objetivamente, las cámaras nos trajeron a este lugar”.

Las huellas encontradas, al entender de la Policía, “son bastante particulares”. “Encontramos unas huellas que coincidirían con las de un vehículo pequeño con las características similares a la ficha técnica de un BYD”.

“Lo otro claro es que las marcas terminan en el agua, en forma recta, sin ningún otro indicio de que hubieran hecho otra maniobra. Es una pendiente bastante importante. O sea que, si ese vehículo que llegó hasta ahí hubiese salido marcha atrás, hubiese dejado marcas, que no encontramos”, dijo Vasella, y agregó que, si bien esas características tienen un valor en la investigación, “tampoco quiere decir que sea el vehículo buscado”. “Lo que pasa es que no podemos descartarlo”, acotó.

El otro indicio que apunta al lugar es que las siguientes cámaras en la ruta 20 y otros caminos que estarían más delante de donde se registró el vehículo no lo captaron. “Entonces, como se empezó achicar un poco el espacio donde estábamos buscando, llegamos a este lugar”, afirmó el comisario.

Asimismo, el hecho de que la huella siga marcada significaría que el auto que pasó por ahí lo hizo luego de las lluvias de días atrás, es decir, que pertenecen a fechas coincidentes con la desaparición del hombre y sus hijos. “Si las marcas hubiesen sido en el momento en que estuvo lloviendo, no hubiesen quedado marcadas como estaban”, enfatizó Vasella.

“De todos modos, no descartamos que estén en otro lugar, pero no tenemos otro lugar claro para buscar”, agregó.