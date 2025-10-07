Revelaron las causas de muerte del niño que cayó del Gusanito Manzana del Parque Rodó

El niño sufrió traumatismo de cráneo y estuvo internado casi dos semanas en el CTI del Servicio Médico Integral (SMI) hasta que fue dado de alta a fines de julio.

A las 8 de la mañana del 11 de agosto, el pequeño fue encontrado inconsciente por su madre cuando lo quiso despertar en su casa de Colinas de Solymar en Canelones. Los médicos le habían hecho una tomografía al niño, que debía ser llevado a un control el 18 de agosto.

La fiscal de Ciudad de la Costa, Cristina Falcomer, ordenó entonces la autopsia del cuerpo, la que en primera instancia no reveló la causa de la muerte. Fue entonces que Falcomer dispuso más pericias como exámenes de anatomía patológica y de toxicología. En las últimas horas, se conocieron los nuevos resultados que confirmaron la causa del deceso.

Los informantes recalcaron que las indagatorias seguirán adelante y que el caso no se cerrará. La infección respiratoria que sufrió el menor fue aguda, agregaron las fuentes.