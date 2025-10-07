24 meses del genocidio de Israel en Gaza: las cifras del horror.

17 mil niños perdieron a uno o a ambos padres en los últimos dos años.

2000 palestinos fueron asesinados en los puntos de distribución de ayuda humanitaria, mientras esperaban conseguir comida.

1 de cada 14 palestinos sufre alguna discapacidad, por las heridas causadas, son 163 mil personas que vieron su vida alterada por las heridas infligidas por Israel.

Entre 3000 y 4000 niños tienen una o ambas piernas amputadas, estas operaciones además se hicieron con poca o ninguna anestesia, debido al desabastecimiento y la destrucción de los hospitales.

Al menos 90.000 niños en Gaza necesitan tratamiento urgente por desnutrición.

Más de 10800 palestinos están detenidos en cárceles israelíes en malas condiciones, de esos 10800, 450 son niños y 83, mujeres. Se calcula que 3629 de los prisioneros de Israel, están recluidos sin cargos ni juicio.

Contra médicos, periodistas y trabajadores humanitarios

Al menos 300 periodistas han sido asesinados por Israel, cifra que supera ya las dos GM juntas.

En tanto 125 hospitales y clínicas han sido destruidas y 1722 trabajadores de la salud fueron asesinados.

Destruirlo todo

92% de las escuelas en Gaza, necesitan reconstrucción completa; más de 2300 centros educativos, incluyendo universidades han sido destruidas.

92% de los edificios residenciales en Gaza han sido destruidos; 88% de los comercios también han sido totalmente bombardeados.

El 62% de los residentes de Gaza han perdido la documentación legal de sus pertenencias.

El 89% del agua y de la estructura de saneamiento ha sido dañada o destruida.

Fuente: Al jazeera