Liberaron a uruguayos detenidos ilegalmente por Israel

Por su parte, el Gobierno de Uruguay explicó que los diálogos indirectos iniciados en Egipto entre las partes en conflicto deben ser el comienzo de un camino hacia una paz sostenible y duradera para Israel y Palestina. Por ello, Uruguay reiteró la necesidad urgente de implementar un cese al fuego inmediato y permanente, el retorno seguro de los rehenes que permanecen secuestrados y el ingreso sin dilaciones ni obstáculos de la ayuda humanitaria a Gaza para hacer frente a la desesperante hambruna.