Liberaron a uruguayos detenidos ilegalmente por Israel

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay informó que los dos ciudadanos uruguayos que habían sido detenidos ilegalmente por la Armada del Estado de Israel el pasado 1 de octubre ya se encuentran en camino a sus respectivos lugares de residencia.
Los uruguayos formaban parte de La Flotilla Global Sumud que pretendía llevar insumos básicos para el pueblo de Gaza, pero fueron interceptados por Israel en aguas internacionales.
La Cancillería confirmó que los dos compatriotas reportan buen estado de salud. A su vez Uruguay expresó su sincero agradecimiento por los esfuerzos realizados por varios países amigos, cuya colaboración fue fundamental para lograr el rápido retorno de nuestros ciudadanos al país.
Por su parte, el Gobierno de Uruguay explicó que los diálogos indirectos iniciados en Egipto entre las partes en conflicto deben ser el comienzo de un camino hacia una paz sostenible y duradera para Israel y Palestina. Por ello, Uruguay reiteró la necesidad urgente de implementar un cese al fuego inmediato y permanente, el retorno seguro de los rehenes que permanecen secuestrados y el ingreso sin dilaciones ni obstáculos de la ayuda humanitaria a Gaza para hacer frente a la desesperante hambruna.
Finalmente, el país reafirmó su posición histórica y la urgencia de construir las bases para la solución de dos Estados y dos Pueblos, asegurando las garantías básicas para que tanto israelíes como palestinos puedan vivir definitivamente en paz y seguridad.