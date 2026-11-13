Tres personas condenadas por mega estafa a local de red de cobranzas de La Teja

Durante las actuaciones se constató un faltante de dinero en efectivo en la sucursal, luego de detectarse que paquetes de billetes que debían contener denominaciones de $1.000 estaban integrados parcialmente por billetes de $20.

De esta forma, el efectivo disponible era sensiblemente inferior al monto que debía encontrarse en la caja fuerte.

Asimismo, se constató la utilización de comprobantes y capturas de pantalla adulteradas para acreditar supuestos saldos bancarios que en realidad no existían.

La investigación sobre las operaciones ficticias y falante de $13.200.000

La investigación permitió identificar que la responsable del local, y empleados habrían realizado operaciones ficticias mediante los terminales POS, simulando depósitos a distintas cuentas bancarias.

Si bien las transacciones generaban la acreditación inmediata de los fondos, el dinero correspondiente no ingresaba físicamente a la caja de la sucursal.

De acuerdo con las actuaciones, el mecanismo permitió transferir fondos pertenecientes a la empresa hacia numerosas cuentas de terceros.

Al momento de la intervención, el dinero tampoco se encontraba en la caja fuerte ni en las cuentas vinculadas a la sucursal, determinándose un faltante de aproximadamente $13.200.000.