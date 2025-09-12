Hacete socio para acceder a este contenido

Sociedad noticias falsas | estafas |

Prevenidos

¿Sabías que hay un servicio para detectar noticias falsas y prevenir estafas en Uruguay?

El Ministerio del Interior lanzó “Verificá”, un canal oficial para chequear información y prevenir delitos digitales en todo el país.

 Ministerio del Interior
Por Redacción de Caras y Caretas

En tiempos donde la información circula con rapidez y, muchas veces, sin filtros, las noticias falsas y las estafas digitales se han convertido en un problema creciente. Consciente de esta realidad, el Ministerio del Interior presentó el pasado 10 de setiembre, en la Expo Prado 2025, el nuevo servicio “Verificá”, una herramienta destinada a ayudar a la ciudadanía a detectar noticias falsas y prevenir estafas en línea.

La iniciativa, gestionada por la Dirección General del Centro de Comando Unificado de la Policía Nacional, fue presentada en un acto que contó con la participación de la subsecretaria de Interior, Gabriela Valverde. Durante el lanzamiento se destacó que este servicio busca ser un canal confiable para chequear información que circula en redes sociales, plataformas digitales y medios de comunicación, aportando a la seguridad y la confianza ciudadana.

Información contrastada

La Oficial Principal María de los Santos, de la Dirección de Videovigilancia, Analítica y Relevamiento Urbano (DIVARU), explicó el funcionamiento: “Cuando recibimos una consulta, contrastamos los datos con fuentes oficiales como bancos u organismos públicos. Lo que buscamos es prevenir este tipo de delitos y brindar información confiable a la población”.

El servicio opera las 24 horas del día a través de distintos canales de atención directa:

  • WhatsApp al 098 111 911
  • Correo electrónico: [email protected]
  • Redes sociales oficiales del Ministerio

De acuerdo con la cartera, cada consulta recibirá una respuesta fundamentada en fuentes institucionales. Además, cuando se detecte un patrón de denuncias vinculadas a un mismo hecho, el caso será derivado a la unidad policial correspondiente y, en paralelo, se impulsarán campañas de concientización.

El Ministerio del Interior aclaró que “Verificá” no sustituye los canales de denuncia. En casos de emergencia o delitos consumados, la ciudadanía debe comunicarse con los números ya habilitados: 9-1-1, la Aplicación de Emergencias 911, el 0800 5000, el 0800 2121 (para puntos de venta de estupefacientes), el 0800 4444 (para abigeato), además de recurrir a cualquier seccional o comisaría especializada en violencia doméstica y de género.

Con este nuevo servicio, la Policía Nacional apuesta a la transparencia, a la prevención del delito y a la seguridad digital. “Verificá” se presenta como una herramienta clave para enfrentar un desafío de época: combatir la desinformación y proteger a la ciudadanía frente a fraudes en línea.

