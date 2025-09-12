¿Sabías que hay un servicio para detectar noticias falsas y prevenir estafas en Uruguay?

El servicio opera las 24 horas del día a través de distintos canales de atención directa:

WhatsApp al 098 111 911

Correo electrónico: [email protected]

Redes sociales oficiales del Ministerio

De acuerdo con la cartera, cada consulta recibirá una respuesta fundamentada en fuentes institucionales. Además, cuando se detecte un patrón de denuncias vinculadas a un mismo hecho, el caso será derivado a la unidad policial correspondiente y, en paralelo, se impulsarán campañas de concientización.

El Ministerio del Interior aclaró que “Verificá” no sustituye los canales de denuncia. En casos de emergencia o delitos consumados, la ciudadanía debe comunicarse con los números ya habilitados: 9-1-1, la Aplicación de Emergencias 911, el 0800 5000, el 0800 2121 (para puntos de venta de estupefacientes), el 0800 4444 (para abigeato), además de recurrir a cualquier seccional o comisaría especializada en violencia doméstica y de género.

Con este nuevo servicio, la Policía Nacional apuesta a la transparencia, a la prevención del delito y a la seguridad digital. “Verificá” se presenta como una herramienta clave para enfrentar un desafío de época: combatir la desinformación y proteger a la ciudadanía frente a fraudes en línea.