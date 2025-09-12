En tiempos donde la información circula con rapidez y, muchas veces, sin filtros, las noticias falsas y las estafas digitales se han convertido en un problema creciente. Consciente de esta realidad, el Ministerio del Interior presentó el pasado 10 de setiembre, en la Expo Prado 2025, el nuevo servicio “Verificá”, una herramienta destinada a ayudar a la ciudadanía a detectar noticias falsas y prevenir estafas en línea.
Prevenidos
¿Sabías que hay un servicio para detectar noticias falsas y prevenir estafas en Uruguay?
El Ministerio del Interior lanzó “Verificá”, un canal oficial para chequear información y prevenir delitos digitales en todo el país.