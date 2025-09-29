Hacete socio para acceder a este contenido

Sociedad

Contra el cáncer y la diabetes

¿Sabías que en Uruguay hay un laboratorio conjunto con China que investiga nanofármacos?

En Uruguay, desde abril, opera un centro científico fruto de la cooperación con China que coloca al país en la frontera de la biotecnología y la nanotecnología.

Laboratorio Conjunto Uruguay-China de Bio-Nano-Pharma.

 Xinhua/Nicolás Celaya
Por Redacción de Caras y Caretas

En abril de este año se inauguró en Montevideo un laboratorio que pocos uruguayos conocen, pero que ya ubica al país en el mapa de la ciencia de frontera, el Laboratorio Conjunto Uruguay-China de Bio-Nano-Pharma, una iniciativa que une a la Universidad de la República (Udelar) y la Universidad de Qingdao en proyectos de investigación interdisciplinaria.

El objetivo es desarrollar nanofármacos, biosensores y biomateriales implantables que permitan tratar patologías graves como el cáncer pancreático o las heridas en miembros inferiores causadas por la diabetes.

“Se está trabajando en la formulación de biotejidos, tejidos mixtos artificiales y naturales, y en nanomedicinas capaces de dirigirse con precisión a zonas específicas del cuerpo”, explicó el rector interino de la Udelar, Álvaro Mombrú, quien destacó que este laboratorio representa “un honor, un orgullo y un compromiso para la ciencia uruguaya”.

Ciencia de frontera

El campo del bio-nano-farma combina tres áreas importantes —biotecnología, nanotecnología y farmacia— para lograr fármacos más eficaces y seguros. Durante la pandemia quedó en evidencia el valor de estas tecnologías para enfrentar desafíos globales en salud, y ahora Uruguay participa activamente en esa carrera científica.

Por ahora, diez investigadores uruguayos integran el equipo, un número que se duplicará con la llegada de especialistas de Qingdao.

El embajador de China en Uruguay, Huang Yazhong, sostuvo que este laboratorio “es un ejemplo de cómo países tan distantes pueden trabajar juntos en investigación sofisticada, fortaleciendo la cooperación bilateral y la cooperación Sur-Sur”.

Una alianza estratégica

El proyecto es visto por el gobierno uruguayo como parte de una nueva estrategia nacional de ciencia y tecnología. El director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Rodrigo Arim, lo calificó como “un hito clave en la cooperación científica y una puerta para proyectos de más largo aliento”.

La idea de un laboratorio conjunto se remonta a 2019, cuando la Udelar presentó la propuesta en China. Tras varias rondas de negociación, el acuerdo se firmó en noviembre de 2023 y se concretó este año con apoyo del Ministerio de Ciencia y Tecnología de China (MOST).

Hoy, a pocos meses de su apertura, el Laboratorio Uruguay-China de Bio-Nano-Pharma ya trabaja en producir conocimiento con potencial para revolucionar tratamientos médicos de última generación. Un dato poco difundido que invita a mirar hacia un futuro donde la ciencia uruguaya se conecta con el mundo para enfrentar los mayores retos en salud.

