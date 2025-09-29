¿Sabías que en Uruguay hay un laboratorio conjunto con China que investiga nanofármacos?

Ciencia de frontera

El campo del bio-nano-farma combina tres áreas importantes —biotecnología, nanotecnología y farmacia— para lograr fármacos más eficaces y seguros. Durante la pandemia quedó en evidencia el valor de estas tecnologías para enfrentar desafíos globales en salud, y ahora Uruguay participa activamente en esa carrera científica.

Por ahora, diez investigadores uruguayos integran el equipo, un número que se duplicará con la llegada de especialistas de Qingdao.

El embajador de China en Uruguay, Huang Yazhong, sostuvo que este laboratorio “es un ejemplo de cómo países tan distantes pueden trabajar juntos en investigación sofisticada, fortaleciendo la cooperación bilateral y la cooperación Sur-Sur”.

Una alianza estratégica

El proyecto es visto por el gobierno uruguayo como parte de una nueva estrategia nacional de ciencia y tecnología. El director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Rodrigo Arim, lo calificó como “un hito clave en la cooperación científica y una puerta para proyectos de más largo aliento”.

La idea de un laboratorio conjunto se remonta a 2019, cuando la Udelar presentó la propuesta en China. Tras varias rondas de negociación, el acuerdo se firmó en noviembre de 2023 y se concretó este año con apoyo del Ministerio de Ciencia y Tecnología de China (MOST).

Hoy, a pocos meses de su apertura, el Laboratorio Uruguay-China de Bio-Nano-Pharma ya trabaja en producir conocimiento con potencial para revolucionar tratamientos médicos de última generación. Un dato poco difundido que invita a mirar hacia un futuro donde la ciencia uruguaya se conecta con el mundo para enfrentar los mayores retos en salud.