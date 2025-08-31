Santa Rosa no falla: lluvias, vientos y vuelve el frío

Viento y lluvia

Por su parte Inumet anunció una perturbación atmosférica asociada a una masa de aire húmeda e inestable afecta al país, generando tormentas, algunas puntualmente fuertes.

"Cabe destacar que en zonas de tormentas se podrán registrar intensa actividad eléctrica acompañadas de lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo y rachas de vientos fuertes. Se esperan mejoras temporarias durante la validez de la advertencia. Se continuará monitoreando la situación y se informará ante eventuales cambios", señaló Inumet.

El temporal comenzó a gestarse en territorio argentino y con muy lento desplazamiento fue llegando a Uruguay. En Argentina el Servicio Meteorológico Nacional activó varias alertas meteorológicas por lluvias y tormentas y advirtieron que las zonas más afectadas serían el norte de la provincia de Buenos Aires, el sur de Santa Fe, el sur y este de Córdoba y el oeste de Entre Ríos, ya que regirán alertas naranjas por tormentas.