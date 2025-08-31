Hacete socio para acceder a este contenido

Sociedad Santa Rosa |

Y llegó nomás

Santa Rosa no falla: lluvias, vientos y vuelve el frío

Santa Rosa llegó como se había anunciado con lluvias que se irán incrementando y vientos fuertes. Comenzó del otro lado del Río de la Plata y llegó esta tarde.

Vientos fuertes y lluvia por Santa Rosa.

 Foto: Gastón Britos / FocoUy
Santa Rosa no falla. Este domingo por la tarde llegó tal como se anunciaba y dio inicio a lo que según los meteorólogos serán varios días de lluvias y tormentas, así como el regreso de un frente frío.

Los meteórologos esta vez no fallaron y estuvieron todos de acuerdo. Algunos con más precisiones que otros, Mario Bidegain por ejemplo, aseguró en sus redes sociales que habrá "lluvias cada 6 horas" sobre Sudamérica desde este domingo hasta el viernes 5 de setiembre.

En su cuenta de X el especialista aseguró que habrá un "pasaje de frente frío sobre Uruguay y el sur de Brasil con lluvias" desde el martes 2 al jueves 4 de setiembre.

Viento y lluvia

Por su parte Inumet anunció una perturbación atmosférica asociada a una masa de aire húmeda e inestable afecta al país, generando tormentas, algunas puntualmente fuertes.

"Cabe destacar que en zonas de tormentas se podrán registrar intensa actividad eléctrica acompañadas de lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo y rachas de vientos fuertes. Se esperan mejoras temporarias durante la validez de la advertencia. Se continuará monitoreando la situación y se informará ante eventuales cambios", señaló Inumet.

El temporal comenzó a gestarse en territorio argentino y con muy lento desplazamiento fue llegando a Uruguay. En Argentina el Servicio Meteorológico Nacional activó varias alertas meteorológicas por lluvias y tormentas y advirtieron que las zonas más afectadas serían el norte de la provincia de Buenos Aires, el sur de Santa Fe, el sur y este de Córdoba y el oeste de Entre Ríos, ya que regirán alertas naranjas por tormentas.

