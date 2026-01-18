Se reinstaló la Junta Nacional de Seguridad Vial

Asimismo, se acordaron cuatro líneas de trabajo prioritarias: la creación de un gabinete “espejo” de la Junta, integrado por personal operativo de cada organismo para agilizar la articulación interinstitucional; el fortalecimiento del intercambio de información entre los distintos actores a partir de la base de datos del Sistema Nacional de Información de Siniestros de Tránsito; el abordaje de la destrucción de vehículos incautados en operativos del Ministerio del Interior; y la coordinación de acciones entre el Congreso de Intendentes, MTOP, Ministerio del Interior, Aduanas y Migraciones, especialmente en lo referido al cobro de multas a conductores extranjeros.

En la sesión participaron también la subsecretaria del ministerio del Interior, Gabriela Valverde; su par del ministerio de Salud Pública, Leonel Briozzo y el director general de Presidencia, Diego Pastorin.