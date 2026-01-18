Hacete socio para acceder a este contenido

Sociedad

coordinación y seguridad

Se reinstaló la Junta Nacional de Seguridad Vial

La Junta tiene entre sus cometidos coordinar medidas urgentes frente a la preocupante situación de la seguridad vial en Uruguay.

 MTOP
Por Redacción de Caras y Caretas

La Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev), del Congreso de Intendentes y de los ministerios de Transporte y Obras Públicas, Interior, Salud Pública y Educación y Cultura, procedieron a la reinstalación de la Junta Nacional de Seguridad Vial, un ámbito clave de articulación interinstitucional para la coordinación y planificación de las políticas de tránsito en el país.

Dicha Junta, creada por ley en 2015, retomó su funcionamiento tras haber permanecido inactiva desde 2021, con el objetivo de adoptar medidas urgentes frente a la preocupante situación de la seguridad vial en Uruguay.

Sesionará de forma mensual. En este primer encuentro se presentó “el estado de situación del país en materia de seguridad vial, junto a los datos actuales y las líneas estratégicas de trabajo de Unasev para el período”, según informó su presidente, Marcelo Metediera.

Asimismo, se acordaron cuatro líneas de trabajo prioritarias: la creación de un gabinete “espejo” de la Junta, integrado por personal operativo de cada organismo para agilizar la articulación interinstitucional; el fortalecimiento del intercambio de información entre los distintos actores a partir de la base de datos del Sistema Nacional de Información de Siniestros de Tránsito; el abordaje de la destrucción de vehículos incautados en operativos del Ministerio del Interior; y la coordinación de acciones entre el Congreso de Intendentes, MTOP, Ministerio del Interior, Aduanas y Migraciones, especialmente en lo referido al cobro de multas a conductores extranjeros.

En la sesión participaron también la subsecretaria del ministerio del Interior, Gabriela Valverde; su par del ministerio de Salud Pública, Leonel Briozzo y el director general de Presidencia, Diego Pastorin.

