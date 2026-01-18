La Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev), del Congreso de Intendentes y de los ministerios de Transporte y Obras Públicas, Interior, Salud Pública y Educación y Cultura, procedieron a la reinstalación de la Junta Nacional de Seguridad Vial, un ámbito clave de articulación interinstitucional para la coordinación y planificación de las políticas de tránsito en el país.
Se reinstaló la Junta Nacional de Seguridad Vial
La Junta tiene entre sus cometidos coordinar medidas urgentes frente a la preocupante situación de la seguridad vial en Uruguay.