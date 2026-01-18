Hacete socio para acceder a este contenido

Sociedad

seguridad

Para mejorar la convivencia en verano comenzó Canelones Veranea Seguro

El dispositivo contempla acciones de prevención y control vinculadas al tránsito, la nocturnidad y el uso responsable de los espacios públicos.

Presentación de Canelones Veranea Seguro.

 Intendencia de Canelones
Por Redacción de Caras y Caretas

Para velar por la seguridad y la convivencia durante la temporada estival el Gobierno de Canelones puso en marcha Canelones Veranea Seguro, un dispositivo integral que se desarrolla en coordinación con la Jefatura de Policía canaria y la Prefectura Nacional Naval. Su intención es reforzar la presencia institucional en balnearios y corredores costeros.

El dispositivo contempla acciones de prevención y control vinculadas al tránsito, la nocturnidad y el uso responsable de los espacios públicos, con especial atención en la detección de ruidos molestos, picadas ilegales y otras conductas que afectan la convivencia.

Para desarrollar las tareas se incluye despliegues terrestres y marítimos, recorridas aleatorias en distintos puntos de la costa y la articulación entre áreas departamentales, fuerzas de seguridad y organismos nacionales, con el fin de garantizar respuestas coordinadas ante las distintas situaciones que se presentan durante el verano.

El intendente de Canelones en funciones, Pedro Irigoin, afirmó durante la presentación que “la principal característica que tiene el programa es aunar esfuerzos para que las direcciones de la Intendencia y los distintos organismos del Estado tengan una instancia especial, un colectivo que se forma para la coordinación de las acciones que tiendan a la seguridad de quienes residimos en el departamento”.

Destacan seguridad

Por su parte, el director de Seguridad y Convivencia del Gobierno de Canelones, Nicolás Guillenea, hizo referencia a los resultados alcanzados mediante este programa en años anteriores. Aseguró que en 2024 se logró una baja cercana al 75 % de la cantidad de denuncias recibidas a través del 1828 por ruidos molestos y picadas ilegales. Ello, según consignó, fue posible gracias a “un trabajo que se hace en conjunto con Policía, Prefectura, el cuerpo inspectivo de Contralor de la Intendencia y la Dirección de Tránsito”.

Asimismo, adelantó que en la presente edición del programa se implementarán nuevas tecnologías y, en el caso de grandes eventos tales como el Canelones Suena Bien de Atlántida, “vamos a montar un Centro de Monitoreo Móvil durante todo el espectáculo”.

Trabajo coordinado

Desde las fuerzas de seguridad se puso énfasis en la importancia del trabajo coordinado durante la temporada estival. El comisario mayor Lucas señaló que este tipo de programas resultan “fundamentales” y destacó la importancia “del esfuerzo conjunto con la Intendencia de Canelones”, en un verano que presenta una alta concurrencia de público en playas y espacios públicos.

En la misma línea, el capitán de fragata Germán Craigdallie, prefecto del departamento, afirmó que la coordinación entre la Intendencia, el Ministerio del Interior y la Prefectura “aporta mucho porque se generan determinadas prevenciones fundamentales”, subrayando que el resultado de dicha coordinación permite “brindar más seguridad a la población en general”, a partir de una planificación de despliegues marítimos y terrestres sumamente efectiva.

