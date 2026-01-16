Adolescente de 17 años fue asesinado de un tiro en la espalda en Paysandú

Un adolescente de 17 años fue asesinado de un tiro en la espalda durante la madrugada de este viernes 16 de enero en la ciudad de Paysandú. Los policías que trabajaron en la escena obtuvieron información de que en el lugar el adolescente participaba de pintadas y que, tras una discusión, fue baleado. El autor del ataque está prófugo.