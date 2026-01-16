Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Sociedad adolescente | Paysandú |

Discusión por pintadas

Adolescente de 17 años fue asesinado de un tiro en la espalda en Paysandú

La Policía de Paysandú informó que el adolescente asesinado participaba de pintadas y que, tras una discusión, fue baleado por una persona que se dio a la fuga.

Investigan homicidio de un adolescente en Paysandú.

Investigan homicidio de un adolescente en Paysandú.
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción Caras y Caretas

Un adolescente de 17 años fue asesinado de un tiro en la espalda durante la madrugada de este viernes 16 de enero en la ciudad de Paysandú. Los policías que trabajaron en la escena obtuvieron información de que en el lugar el adolescente participaba de pintadas y que, tras una discusión, fue baleado. El autor del ataque está prófugo.

El homicidio ocurrió en las inmediaciones de la Avenida Roldán y Venezuela, en la zona del barrio Norte de la capital sanducera. Al lugar donde ocurrió el crimen llegó la Policía minutos después de la medianoche por información de que había una persona herida.

Al llegar, los efectivos policiales encontraron al joven herido grave entre las malezas, informó Subrayado.

El adolescente fue trasladado al hospital local, pero los médicos constataron su muerte minutos después del arribar al centro de salud.

Personal del área de Investigaciones de la Policía de Paysandú trabaja para determinar lo sucedido, mientras que la Fiscalía de 3er. Turno ordenó las diligencias para determinar lo ocurrido e identificar a él homicida.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar